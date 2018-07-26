26 Июль 10:28 2018-07-26T11:43:26+03:00

В Комсомольске задержали мужчину, который зверски забил незнакомца до реанимации Фото: Социальные сети

Видеоролик с дракой разлетелся по всем группам в социальных сетях и стал главным вещественным доказательством

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В минувшую пятницу, 20 июля, пользователи соцсетей опубликовали жуткий видеоролик из Комсомольска-на-Амуре. Ранним утром на улице неподалеку от магазина стояли трое парней, внезапно в кадре появился мужчина в синей олимпийке. он решительной походкой подошел к компании и внезапно одним ударом руки уложил одного из парней на землю, а затем начал буквально вколачивать его ногами в асфальт.

Жестокость, с которой комсомольчанин избивал парня, повергла в шок многих интернет-пользователей. Некоторые даже сравнили нападавшего с Анаром Аллахверановым, который в августе прошлого года в уличной драке забил чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева.

- Точно так же Драчёва добивал Алахверанов, - пишет пользователь с ником valentin1988_khv.

- Жестокость зашкаливает? Средь бела дня вот так забивать человека? Даже и животным не назвать, они в этой ситуации лучше - прокомментировала lidiya_1317.

- На мой взгляд это по хуже Алахверанова, это какой то моджахед - комментирует dima_grinin.

Парень после зверского избиения лежачего комсомольчанина скрылся с места преступления и прятался от правоохранителей.

- Сотрудники уголовного розыска накануне задержали 29-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

О причинах конфликта правоохранители пока не распространяются. Однако, у пользователей сети на то есть свои версии.

- Интересно, за что по вашему можно вот так зверски избивать? Этому поступку оправданий нет, и смягчающих обстоятельств тоже. Человек всего лишь сделал замечание, чтобы тот не справлял нужду на тротуар, - пишет пользователь под именем irinabulusheva.

Сотрудники полиции пока не прокомментировали данную версию. Известно, что в отношении комсомольчанина уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.