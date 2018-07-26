2018-07-27T05:20:48+03:00
Общество

Со свадьбы в больницу: Популярное кафе грузинской кухни в Хабаровске обвинили в отравлении людей

В интернете появилась информация, что празднование свадьбы в заведении закончилось госпитализацией
Мария ИГНАТЬЕВА
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Популярное кафе грузинской кухни в Хабаровске обвинили в отравлении людейПопулярное кафе грузинской кухни в Хабаровске обвинили в отравлении людейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В популярном интернет-паблике появился пост от имени местной жительницы, которая заявила, что празднование свадьбы ее родственников закончилось отравлением и госпитализацией. Девушка уверяет, что сначала все было на высоте. Такое впечатление длилось ровно до тех пор, пока люди не почувствовали недомогание.

- В субботу в нашей семье было великолепное событие - свадьба старшего брата моего мужа. Мы решили отметить ее в кафе грузинской кухни «Сациви». Все было хорошо: и еда, и отношение. Но на следующий день на машине скорой помощи сначала увезли маму невесты, потом помощь врачей понадобилась беременной девушке из числа гостей, а после еще семерым людям. В болнице поставили диагноз «сальмонеллез», - пишет Мария Кузьмина, интернет-пользователь.

Это сообщение увидели в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю и отреагировали на него. Специалисты уже съездили в заведение общественного питания и провели там проверку. А информацию о том, что в больницу Хабаровска поступили люди с отравлением подтвердили.

- К нам поступило два экстренных извещения о пациентках – посетительницах указанного ресторана. Одна из них была доставлена в больницу, другая обратилась в поликлинику по месту жительства. Предварительный диагноз у обеих – острый гастроэнтерит, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В самом заведении факт отравления не скрывают. Руководство идет на контакт с журналистами и выходит на связь с потерпевшими.

- Мы провели свое собственное расследование, проверили соблюдение технологии приготовления заготовок и самих блюд. Перепроверили, что заказывали эти посетители — все их блюда подвергались термической обработке. В основном они заказывали шашлык, но был и салат с курицей, но и она подвергалась термической обработке. Нужно понимать, что ежедневно к нам приходит от 500 до 700 человек. Поэтому можно сказать, что случай цикличный, а не массовый. В противном варианте отравились бы сотни человек, - рассказал Евгений Бару, директор кафе «Сациви».

Результаты проверок станут известны через неделю, 2 августа. А до тех пор в заведении решили отказаться от приготовления блюд, где содержаться курица и яйца. Именно эти продукты - носители сальмонеллы.

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