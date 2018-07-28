2018-07-30T05:52:44+03:00
Общество

«Ночь бессонная»: Сотни хабаровчан стали свидетелями самого долгого лунного затмения века

Жители краевой столицы делятся в социальных сетях фотографиями уникального астрономического явления [фото; видео]
Александра ШОПЕНКО
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Фото: Дмитрий КоролевФото: Дмитрий Королев
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Порядка четырех часов длилось лунное затмение, которое жители и гости дальневосточного центра могли увидеть в ночь с 27 на 28 июля. Событие совпало с Великим противостоянием Марса - красная планета приблизилась к Земле на минимальное расстояние и из небольшой светящейся точки превратилась в огненный шар.

Желание стать участниками исторического события потянуло хабаровчан на смотровую площадку, что на Комсомольской площади. Группа энтузиастов установили на ней четыре телескопа, через которые каждый мог увидеть астрономические явления. Как этого и стоило ожидать, к приборам выстроилась немалая очередь.

Как хабаровчане провели бессонную ночь в ожидании необычного поведения небесных тел, можно посмотреть в подборке «Комсомолки».

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Хабаровчане делятся в соцсетях фотографиями "кровавой луны"
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Фото: Дмитрий Королев

Фото: Дмитрий Королев

Фото: Дмитрий Королев

Фото: Дмитрий Королев

Фото: Дмитрий Королев

Фото: Дмитрий Королев

khabar_27khabar_27
Хабаровчане делятся в соцсетях фотографиями "кровавой луны"
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Павел Глоба о "кровавой луне".! другой источник

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