У двух жителей Хабаровского края нашли несколько килограммов конопли

29 Июль 10:09 2018-07-30T04:57:34+03:00

Двух жителей Хабаровского края привлекут за хранение конопли Фото: Пограничное управление ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО

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В Хабаровском крае задержали двух жителей села Лончаково Бикинского района. При обыске у мужчин нашли мешочек с травой, похожей на засушенную коноплю. Представители закона изъяли подозрительную зеленую массу и отдали ее на экспертизу.

- Вес находки составил около двух килограммов. Исследования экспертно-криминалистической группы ОМВД России по Бикинскому району подтвердили, что найденное растение – это наркотическое средство, - прокомментировали в пограничном управлении ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Задержанные сельчане не стали отрицать, что мешочек с травой принадлежит именно им. Как они собиральсь ее использовать пока неизвестно. За хранение конопли в крупном размере мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Уголовные дела на жителей Бикинского района уже завели. Сейчас идет предварительная проверка.