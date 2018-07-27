Что нужно знать о маммографии и зачем она нужна?

27 Июль 04:23 2018-07-28T04:30:01+03:00

Эксперты ВТБ Медицинское страхование продолжают рассказывать об основных профилактических обследованиях, включенных в программу первого этапа бесплатной диспансеризации населения, которую каждый может пройти по полису ОМС

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Сегодняшняя заметка посвящена такому важному обследованию, как маммография молочных желез, которая является обязательной в рамках диспансеризации для женщин старше 39 лет. Исключение составляют застрахованные, которым в год прохождения диспансеризации проводилась компьютерная томография молочных желез.

Возраст, показанный для проведения данного обследования, определен не случайно и связан с возможными возрастными изменениями тканей груди и повышающимся в связи с этим риском возникновения раковых клеток, а как следствие - доброкачественных и злокачественных новообразований. Маммография является рентгенологическим исследованием молочных желез, которое позволяет распознать на ранней стадии любые патологические изменения с большей вероятностью.

Планируя прохождение диспансеризации, учитывайте следующие важные моменты, которые помогут пройти исследование без волнений, избежать неточностей в полученных результатах и правильно провести диагностику:

Маммографию следует делать в первой фазе менструального цикла, когда молочные железы находятся в покое;

В день проведения процедуры не следует использовать такие косметические средства, как дезодоранты, лосьоны, крема, спреи;

С собой необходимо взять снимки с предыдущих процедур маммографии или УЗИ молочных желез, если они имеются;

Перед исследованием важно поговорить с врачом о жалобах или симптомах, если они имеются.

Напоминаем: диспансеризация проводится в медицинской организации, в которой гражданин получает медицинскую помощь, то есть в поликлинике по месту прикрепления. При обращении при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство).

Материал подготовлен страховой медицинской организацией ВТБ Медицинское страхование.

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкнулись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи - обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Хабаровский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для вас способом:

- по телефону круглосуточной горячей линии - 8 (800) 100-800-5;

- по телефону контакт-центра - 8(4212) 40-83-13;

- через форму «Обратная связь» или онлайн - чат на сайте www.vtbms.ru;

- направив письменное обращение или обратившись в офис компании по адресу:

г. Хабаровск, ул. Муравьева Амурского, 44, 4 этаж, офис 416.

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