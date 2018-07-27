Хабаровский художник поучаствовал в фестивале скульптур из сена во Франции

27 Июль 05:12 2018-07-27T05:16:56+03:00

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ЛЕД VS СЕНО

Во французском городке Валуар в июле прошел международный фестиваль соломенной скульптуры. На участие претендовали 80 человек, но отбор был весьма строгим - организаторы отобрали 12 счастливчиков с разных концов земли. В необычном творческом фестивале принял участие известный в Хабаровском крае художник Сергей Логинов. Жители дальневосточной столицы знают, что он - главный по ледовым скульптурам в краевом центре. А новость о том, что укротитель льда и снега сменил направление, стала самой обсуждаемой среди представителей культурного сообщества.

Хабаровский художник поучаствовал в фестивале скульптур из сена во ФранцииФото: Предоставлено героем публикации

Сергей Логинов поделился с «Комсомолкой» своими впечатлениями от фестиваля.

- Я давно хотел изучить новую технику, новый материал. Признаться честно, было немного тревожно, но от такой возможности я не отказался. Сено-солома - материал интересный. Я вообще впервые с ним столкнулся. Не считая конечно, детства. Но ни в юношестве, ни уже сейчас поработать с ним не посчастливилось. На фестиваль меня пригласила знакомая Ирина Соколова. Я ее когда-то звал на ледовый конкурс, а она меня на этот раз взяла в напарники, - рассказывает художник Сергей Логинов. - Я долго переживал, думал, пойму ли новый материал или нет, впишусь ли в новую тематику. В общем-то, уже в первые часы я понял, как и что делать, сперва наблюдая за процессом со стороны. На протяжении пяти дней мы были полностью вовлечены в реализацию идеи. Условия были серьезные: скульптурные композиции должны были быть не меньше четырех метров. Не важно - в длину или ширину. Такие правила. Чтобы фестиваль был более масштабным.

Художник отмечает, что сено и солома хороши при создании деталей, которые крепятся на каркас. Да и с цветом можно поиграть. Здесь, конечно, лед и снег проигрывают. На смену 50 оттенкам белого пришел золотистый, ржаной, песочный, зеленый.

Хабаровский художник поучаствовал в фестивале скульптур из сена во ФранцииФото: Предоставлено героем публикации

СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ ИЗ СЕНА

В итоге художники показали французам соломенную композицию под названием «Happy day» (счастливый день — ред.). Она представляла собой три скульптуры из сена - эдакая деревенская семья: мама, папа, сын. Малыш получился хулиганом, который вот-вот рванет на самокате навстречу приключениям. Пугало-мама стала весьма симпатичной дамой. Сергей Логинов специально сплел для нее венок из полевых цветов и украсил голову.

Хабаровский художник поучаствовал в фестивале скульптур из сена во ФранцииФото: Предоставлено героем публикации

- Кроме соломы использовали брусья, доски, проволоку и сетку. Признаюсь, этот материал дался мне легко. Руки, благо, растут откуда надо. Сено оказалось таким живым, пластичным, подвижным, даже скажу фольклорным. По-настоящему народным! Папа получился очень похожим на Страшилу из сказки «Волшебник изумрудного города». Сборная из Рязани тоже сделала интересную работу - наездницу с лошадкой. Больше всего мне понравилась композиция, которую создали прибалты. Брат с сестрой соорудили очень романтичную скульптуру в виде влюбленной пары, которая встретилась под фонарем. Я думаю, делать ее было довольно сложно.

Хабаровский художник поучаствовал в фестивале скульптур из сена во ФранцииФото: Предоставлено героем публикации

Члены жюри, к сожалению, не оценили дальневосточный соломенный фольклор, зато зрителям он пришелся по вкусу. Из пугал сделали арт-объект, возле которого не сфотографировался разве что только ленивый. Тогда Сергею Логинову пришла идея: почему бы не организовать подобный фестиваль в Хабаровске? Тем более, что сена у нас - гектары. Художник будет работать в этом направлении, а пока его ждут проекты ледовых городков к Новому году. Сено сеном, но всеми любимые «холодные» скульптуры никто не отменял.