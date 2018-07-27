В Хабаровском крае затопило 22 дома

27 Июль 05:10 2018-07-27T07:36:55+03:00

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В поселке Тырма Верхнебуреинского района 22 дома из 200 пострадали от подтопления. На помощь пострадавшим 26 июля на вертолете Ми-8 отправились пять спасателей. Их задача уточнить обстановку и оказать помощь населению. Из оснащения у группы есть лодка и необходимое снаряжение.

- Подтопление произошло из-за обильных осадков, которые выпали в крае накануне. Семь из подтопленных домов находились в низиной части населенного пункта. На данный момент количество пострадавших — 29 человек, в том числе 10 детей, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России Хабаровскому краю.

На данный момент девять человек, в том числе шесть детей, переселились к родственникам и знакомым. Для пострадавших также организовали пункт временного размещения на территории участковой больницы. По данным на 26 июля, уровень воды в малых реках продолжает снижаться.

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