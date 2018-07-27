В духоте и неизвестности: Хабаровчане в жару застряли на комсомольской трассе

27 Июль 06:30 2018-07-27T07:36:55+03:00

Кроме этого, люди жалуются на невыносимые условия поездки [фото]

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Порядка 45 человек застряли на трассе по пути из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре. С начала поездки автобус несколько раз ломался, окончательно машина вышла из строя в селе Маяк Нанайского района. Как сообщают пассажиры, из строя вышла электрика.

- К нам приезжал специалист, посмотрел и уехал. Стоим уже часа два и пока непонятно, сколько еще это продолжится, - говорит одна из пассажирок автобуса. – Люди требуют замены автобуса, но телефоны компании не отвечают.

Фото предоставлено героем публикации

Неисправной электрикой автобуса можно объяснить и тот факт, что в салоне не работают кондиционеры. Окна в машине не открываются, разве что у водителя. Из-за этого одному из пассажиров стало плохо. Мужчина вышел на свежий воздух и его состояние улучшилось. А каково ехать в душном автобусе детям?

Прихватило сердце и у еще одной пассажирки автобуса. Женщина выпила таблетку и ушла пережидать время в местном магазине. Если ее состояние не улучшится, на помощь приедет скорая.

Но это не все неудобства, которые испытывают пассажиры. Оказалось, что багажное отделение автобуса забито коммерческим товаром – водой и напитками. Огромные чемоданы и сумки свалены в салоне машины – лежат между сидениями, загромождают и без того узкий проход.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

К слову, к водителю у пассажиров претензий нет. Люди, наоборот, говорят о том, что шофер всеми силами пытается вернуть автобус в строй. Когда, наконец, машина отправится в путь, неизвестно.

За разъяснениями корреспондент «КП-Хабаровск» обратился в фирму, которая владеет автобусом. Ответили лишь по одному телефону, предоставленному на сайте компании «5 звезд». Диспетчер отказалась комментировать что-либо по телефону. Остальные номера не отвечают.

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