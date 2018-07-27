Медведи раскапывают могилы и воруют кур в Хабаровском крае

30 Июль 11:25 2018-07-30T11:25:39+03:00

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ДО ЧЕГО ТЕХНИКА ДОШЛА

На Дальнем Востоке в разных региональных интернет-пабликах в последнее время стали все чаще появляться видеоролики, на которых медведи без стеснения выходят к людям. Специалисты говорят, что это связанно отнюдь не с тем, что случаи выхода участились, наоборот, они стали происходить реже. Дело в том, что люди стали чаще снимать такие случаи на телефоны.

На Курильских островах трое женщин лицом к лицу столкнулись с косолапыми, когда отдыхали в летнем домике. Они не растерялись и стали снимать двух молодых медведей на видео: косолапые расхаживали по огороду, собирали урожай к себе в рот, потом один из них вовсе завалился спать прямо на лужайке, а второй продолжил гулять по территории. В областном министерстве лесного и охотничьего хозяйства отметили, что для региона это не редкость.

- В этом году отстрелили 17 бурых медведей, а в прошлом году к этому времени их было уже 20. Сейчас начинается нерест рыбы, и медведи станут чаще встречаться с людьми на реках, куда и те, и другие выходят рыбачить. Пока у нас было 70 заявлений о выходе косолапых из леса, а в прошлом году их было 48. Часто люди подкармливают медведей, те привыкают и снова идут к человеку за едой. Мы постоянно говорим, что таким образом они подталкивают животных на верную смерть, - рассказал корреспонденту «КП» в Хабаровске» Данила Дударев, заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

МЕЛКИЙ ХУЛИГАН И НАГЛЕЦ

В Хабаровском крае медведи оказались активнее, чем у соседей. Люди встречались с косолапыми 120 раз только в этом году, а самый максимальный показатель был в 2015-м. Тогда дикий зверь даже забежал в торговый центр, наделав много шума и перепугав местных жителей. К счастью, случилось это поздно вечером, посетителей в магазинах почти не было. Тогда косолапого застрелили сотрудники ОМОНа.

Последний раз, когда медведь вышел к людям, был на прошлой недели. Молодой и наглый косолапый забрался в сарай в селе Сосновка. Людям пришлось палками гнать его обратно в тайгу. Получилось смешно, хотя было очень опасно.

- У меня он одну курицу украл и сбежал с ней в лес, а там сожрал ее. Может и больше бы стащил, но мы криками его спугнули. И это я еще хорошо отделалась. А вот соседке моей не повезло. Он у нее нескольких куриц и кроликов подавил. Часть из них успел прям в сарае съесть, пока его не выгнали, - рассказала «Комсомолке» Валентина Николаевна, местная жительница.

Соседи женщины оказались намного смелее, именно они гнали косолапого в лес пинками. Супруг соседки - заядлый охотник, поэтому не побоялся выйти во двор и лопатой приложиться к животному. Медведь в ответ не стал проявлять агрессию, предпочел сбежать в лес.

- Этот медведь наглец какой-то! Убежал с участка, а потом в кустах затаился и выглядывал - ушли ли люди, чтобы вернуться. И вы знаете, вернулся! Когда соседка разделывала убитых, но не съеденных кроликов, отрубленную голову в сторону отбросила. Через какое-то время оборачивается, а у нее за спиной медведь этот сидит и головы кроличьи ест. С ума сойти можно! - добавляет женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/661991" frameborder="0"></iframe> Медведи раскапывают могилы и воруют кур в Хабаровском крае: часть 2..соцсети

Подкрепиться медведь приходил к дачникам два дня подряд, а потом пропал. Они даже переживать за него немного начали, ведь у них на участках развесили фотоловушки, чтобы засечь разбойника, поймать и отвезти его подальше в лес. Кстати, с этим медведем охотоведы знакомы давно. Весной 2017 он уже доставлял им неудобства.

- Это молодой гималаец. Мы таких «прошлогодка» называем - рожденный в прошлом году. Он глупый еще, не боится людей. Мать его охотники убили, скорее всего. Он и зиму один пережил около фермы на Осиной речке. Сделал себе берлогу прям в навозной куче, там и спал. Зато с подогревом, - смеясь рассказывает Олег Егорушкин, заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды Хабаровского края. - Мы ловили его в прошлом году, но он сбежал из клетки. Настолько маленький и тощий был, что пролез между прутьями. За лето отъелся и перезимовал, тоже где-то рядом. Для человека он не опасен, только вот гадит - то сады разоряет, то кур и кроликов таскает. Одним словом хулиган мелкий.

Охотоведы планируют отвезти косолапого в лес, подальше от людей. В центр реабилитации ему не место, а отстреливать нет необходимости. Ведь он не ранен и не опасен. Людей не боится, рос рядом с ними, хоть и держался в стороне. В зоосад или цирк отдавать его тоже не планируют - на воле ведь лучше.

РАСХИТЕЛИ МОГИЛ

А вот в еще одном соседнем регионе - на Камчатке, медведи нашли другой источник пищи. Хищники раскапывают могилы и питаются трупами. В социальных сетях много видеороликов, где запечатлены уже «вскрытые» захоронения. Голод толкает животных на такие поступки или же просто лень - неизвестно. Охотоведы предпологают, что здесь вина не столько самих хищников, сколько работников спецслужб, которые занимаются вопросами захоронения.

- Каждый год в Амурске и Комсомольске медведи раскапывают могилы. Раскапывают и едят содержимое. Здесь вопросы к кладбищенским службам, которые неопознанные трупы и погибших маргиналов закапывают на небольшую глубину. Меньше двух метров она не должна быть, но рабочие экономят. Выкапывают полметровую канаву, хоронят и чуть присыпают землей. Со временем начинает идти запах, на которой и приходят медведи, потому что он их манит. Чаще всего такое в Амурске происходит. Мы каждый год пишем им постановления, но все это продолжается. Наверное, к этому вопросу и прокуратура должна подключиться, - резюмировал Олег Егорушкин.

Он также отметил, что сами по себе медведи не опасны. Нападают на человека только если они ранены, защищают добычу или детей. В остальном предпочитают не нарываться на неприятности. В год в Хабаровском крае фиксируют в среднем по одному случаю нападения. Чаще всего на людей кидаются гималайские медведи, бурые атакуют в два раза реже. Вероятнее всего это связанно с тем, что они обитают в тайге, вдали от людей.