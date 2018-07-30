Остаться в живых: Без еды и воды жительница Камчатки несколько дней звала на помощь со скал

30 Июль 03:58 2018-07-31T04:02:52+03:00

Остаться в живых по-камчатски: без еды и воды женщина несколько дней звала на помощь с мыса, мужчина пропал без вести Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Лодка, в которой она плыла вместе с знакомым перевернулась. Ей удалось выплыть на сушу, мужчина пропал без вести [фото]

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Началось все 26 июля. Мужчина и женщина отправились на катере на водную прогулку в район Авачинской губы у юго-восточного побережья Камчатки. Как отмечают синоптики, погода была облачной, но никаких ограничений на плавание не вводилось. Недалеко от скал мыса Маячный лодка перевернулась вместе с пассажирами. Местные жители попытались доплыть до берега, но повезло только женщине. Оказавшись на суше, она поняла, что ее знакомому спастись не удалось. Без еды и пресной воды она несколько дней звала на помощь, подавая сигнал на вершине мыса. Она кричала и махала спасательным жилетом, чтобы привлечь внимание проплывающих мимо катеров. Шли часы. За ними дни. Только 28 июля ее заметили. Горожане позвонили в региональное МЧС и сообщили о женщине, которая подает сигналы на скалах.

Остаться в живых по-камчатски: без еды и воды женщина несколько дней звала на помощь с мыса, мужчина пропал без вестиФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

- Когда сотрудники прибыли на место, женщина еще находилась в сильном шоковом состоянии. Физически она не пострадала. Спасатели задавали ей вопросы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, но не удалось выяснить даже кем ей приходится пропавший мужчина, - рассказывает «КП»-Хабаровск» источник в ГУ МЧС по Камчатскому краю. – Сотрудники ведомства смогли вытащить девушку из заточения при помощи альпинистского снаряжения. Другого варианта не было – из-за сильной воды приливной волны и мелководья подойти к мысу не с суши было нельзя.

На том же катере «Кальмар» сегодня утром спасатели отправились на поиски пропавшего мужчины. Вероятность того, что он выжил мала. В районе мыса, по-прежнему, сильное течение, поэтому пока неизвестно, где именно его прибьет к берегу.