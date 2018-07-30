2018-07-31T04:02:52+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на август 2018 года

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей города в последний месяц лета
Элина ОГАНЕСЯН
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Погода в Хабаровске на август 2018 годаПогода в Хабаровске на август 2018 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Июль стал для Хабаровского края настоящим стихийным бедствием: то в регионе было очень жарко и душно, то на территории хозяйствовал мощный циклон с продолжительными ливнями и грозами. Ставки на него никто не делал, потому что синоптики сразу предупреждали: июль - самый дождливый летний месяц. Тем не менее многие рассчитывали на солнечные дни и прохладный ветерок. На носу август. Что он приготовил нам? Об этом нам рассказали синоптики.

- Первая декада августа будет преимущественно без осадков. К концу десятидневки в регион прибудет циклон, который только формируется сейчас над Читой. Он дойдет до нас числа 10-11 и принесет кратковременные осадки. Дожди пройдут по всей территории Хабаровского края, - рассказывает «КП-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочный прогнозов дальневосточного УГМС. - Конечно, таких ливней, какие были в июле, не ожидается. Осадки пройдут максимум в один-два дня. Ветер будет менятся с восточного на северо-восточный. Дневные температуры воздуха будут варьироваться в пределах +23+30 градусов, а на севере +18+25 градусов. Ночью температуры воздуха опустятся до +13+20 градусов.

Синоптик отметила, что циклон быстро сменит направление и уйдет на Сахалин. Вторая декада последнего летнего месяца пройдет без осадков. Температуры воздуха будут постепенно опускаться, и к концу месяца станет по-осеннему прохладно. Пока специалисты не видят, чтобы в регионе в третьей декаде августа прогнозировали циклон. Есть надежда, что жители Хабаровского края еще смогут насладиться летом, но о высоких температурах говорить пока рано.

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