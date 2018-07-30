Пик паводка в Хабаровском крае и ЕАО придется на начало августа

1 Авг. 02:47 2018-08-01T02:47:54+03:00

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К Хабаровску продолжает приближаться гребень паводка, который идет из Забайкалья. Краевой столицы «большая вода» достигнет в начале августа: затопит дачи, прибрежную зону набережной и отправится вниз по течению.

ПЕРВЫЕ НА ОЧЕРЕДИ

Наиболее распространенный вопрос: повторятся ли события паводка пятилетней давности? Синоптики и спасатели однозначно в один голос заявляют: «Нет». Ну, или не в таких масштабах.

Несладко придется «левому» берегу Амура. По прогнозам, в зоне подтопления окажутся свыше 2,7 тысячи участков на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский. Произойдет это в первые четыре дня августа, когда уровень воды в реке приблизится к 470-520 сантиметрам. Дачникам рекомендовано собрать и вывезти урожай, поднять имущество на верхние этажи.

Сейчас уровень Амура у Хабаровска поднялся до 379 сантиметров. «Большая вода» медленно подступает к порогу краевой столицы и уже затопила первый ярус новой набережной - до прогулочной дорожки. При достижении максимального уровня река доберется до края одной из главных достопримечательностей дальневосточного центра. При пяти метрах перестанет работать ливневка в южной части города.

Уровень воды у Хабаровска стремительно растет: дачникам советуют скорее собрать урожайФото: Александра ШОПЕНКО

- Учитывая, что паводок проходит на опасных уровнях, это уже дало основания на введение особого режима повышенной готовности для всех сил и средств МЧС в регионе. Общая группировка аэромобильных сил, которые могут быть задействованы в пределах Хабаровского края, в случае какого-то кардинального осложнения обстановки - порядка 450 единиц личного состава, 36 единиц плавательной техники и плавсредств, - сказал Виталий Дарчия, заместитель начальника по антикризисному управлению ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Исходя из опыта, если Амур выйдет за прогнозируемые отметки, то первыми пострадают дома по улице Богачева. До 2013 года там жили 15 человек, после наводнения их расселили. Сейчас дома по Богачева используются как дачи.

Аналогичная ситуация в случае повышения уровня воды сложится в частном секторе района Красная речка. После наводнения жителям этой территории также были выделены субсидии на переезд, однако не все воспользовались федеральными деньгами.

ЖДЕМ ДОЖДИ

Гребень паводка уже добрался до села Екатеринославка Амурской области. Сегодня «большую воду» ожидают в селе Нагибово Еврейской автономии, где, согласно прогнозам, уровень Амура доберется до 1000-1030 сантиметров при опасной отметке в 1100. 31 июля - 1 августа паводок сместится к Ленинскому, вода достигнет 830 сантиметров, опасное явление - 850.

- Столь высокую водность мы ждем потому, что река Сунгари сейчас дает значительный объем воды в Амур. Причина - экс-тайфун «Ампил», который прошел через ЕАО и Хабаровский край, - отметил Евгений Примачев, заместитель начальника департамента Росгидромета по Дальневосточному федеральному округу.

Не за горами и выход еще одного тайфуна из КНР - «Джонгдари». Возможно, циклон придет в край четвертого-пятого августа. По словам Примачева, «Джонгдари» не повлияет на уровень Амура и других рек.

В течение недели уровень воды достигнет отметку в 520 сантиметровФото: Александра ШОПЕНКО

Безопасным назвали специалисты и холостые сбросы воды на Бурейской ГЭС. Со вчерашнего дня станция начинает освобождать водохранилище, и к третьему августа сбросной расход достигнет 3500 - плюс-минус 350 - кубических метров в секунду.

КСТАТИ

В воде из-за повышения уровня Амура может быть увеличено число загрязняющих веществ в воде. Медики советуют использовать исключительно фильтрованную или бутилированную жидкость. Иначе не избежать кишечных заболеваний.

Вакцинация - еще один способ не заразиться такими опасными заболеваниями, которые «гуляют» во время паводка, как гепатит А, дизентерия, брюшной тиф. В первую очередь прививки поставят тем, кто находится в зоне риска. Среди них - работники служб благоустройства, ЖКХ, энергетики, горожане, которые проживают в зоне подтопления.

НАГЛЯДНО

К концу июля уровень воды в Амуре у Хабаровска составит 400-450 сантиметров. Критическая отметка для города - 600. С первого по третье августа вода в реке поднимется на уровень 470-520 сантиметров.

У села Елабуга четвертого-пятого августа Амур достигнет отметки в 480-520 сантиметров. Седьмого-восьмого августа у села Троицкое вода в реке повысится до 350-400 сантиметров. У Комсомольска Амур доберется до отметки в 430-480 сантиметров к 9-10 августа.