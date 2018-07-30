День тигра отметили в Приамурском зоосаде под Хабаровском

30 Июль 10:29 2018-07-30T11:25:56+03:00

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Жарким воскресным утром тенистые аллеи зоосада наполнились множеством посетителей. Среди них мелькали то тигриная мордочка, то полосатый хвост, то разукрашенная полосками юбка: в День тигра вход для гостей в костюмах был бесплатным.

На небольшой сцене проходили последние приготовления. Еще немного - и зоосад огласит бодрый голос ведущего, а юные участники конкурсов будут петь песни и читать стихи о любви к природе. На стендах неподалеку от сцены устроили выставку конкурсных рисунков, здесь же можно было проголосовать за понравившуюся работу.

День тигра отметили в Приамурском зоосаде под ХабаровскомФото: Даниэлла ТКАЧЕНКО

Тем временем праздник набирал обороты: подвижные игры, рисование песком, тигриное оригами, поделки из ткани… Также за отдельную плату можно было приобрести нанайские сувениры, расписать пряники или сделать аквагрим.

Несколько станций было организовано представителями централизованной системы детских библиотек: под их руководством дети и взрослые расписывали камни, играли в “Тигришкины забавы” и отвечали на вопросы мини-викторины.

День тигра отметили в Приамурском зоосаде под ХабаровскомФото: Даниэлла ТКАЧЕНКО

- Конечно, первоначальная цель наших выездов - продвижение книг и чтения. Для таких мероприятий мы готовим особые программы - делаем их не только развлекательными, но и познавательными, - рассказала Антонина Поклад, методист центральной городской библиотеки им. А. П. Гайдара.

Через полтора часа после открытия праздника начал работу квест “Тропою тигра”: волонтеры из “Клуба юных натуралистов” раздавали жетоны с названиями станций, которые предстояло пройти участникам. На них вы должны были сложить морду тигра из бумаги, сыграть в лото-викторину (естественно, с тигриной тематикой), поиграть в мяч, сделать селфи с тигром... В конце праздника все, прошедшие квест, получили небольшие призы - брошюры сказок о жителях зоосада и календарики.

День тигра отметили в Приамурском зоосаде под ХабаровскомФото: Даниэлла ТКАЧЕНКО

Среди ряженых участников особенно выделялась целая группа кошачьих: тигрица, леопард и несколько тигрят в полноценных хвостато-полосатых облачениях.

- Мы из детского сада №36 “Радуга”, в Дне тигра участвуем первый раз. Начав с конкурса рисунков, мы подумали, почему бы нам не приехать и на сам праздник? До этого мы провели “тигриный” квест в нашем детском саду, и все - родители и дети - шили себе костюмы, в которых мы и пришли. Было интересно сравнить, чем квест в зоосаде отличается от нашего. У нас была скорее эстафета, более подвижная и скоростная. А здесь упор сделан на знания о природе, - рассказала Ольга Юрьевна Сластенко, воспитатель группы №12.

День тигра отметили в Приамурском зоосаде под ХабаровскомФото: Даниэлла ТКАЧЕНКО

Но, пожалуй, самой азартной частью тигриного праздника стала викторина от Всероссийского общества охраны природы. Вопросы с экологической тематикой были разной сложности, для детей и взрослых, с призами: можно было выиграть плакаты, кружки, плюшевых тигрят. Трем финалистам-знатокам природы Хабаровского края предстояло побороться за главный приз - большого плюшевого тигра ярко-оранжевого цвета. Обстановка накалялась, и зрители не удерживались от подсказок и выкриков

После награждения конкурсантов и участников квеста праздник завершился играми и тигриным флешмобом.