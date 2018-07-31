В Хабаровском крае осудили мародера, обокравшего погибших в авиакатастрофе под Нельканом

31 Июль 04:14 2018-08-01T02:47:54+03:00

В Хабаровском крае осудили мародера, который обокрал погибших в авикатастрофе в Нелькане. ФОТО: предоставлено жителем поселка Нелькан.

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Напомним, что 15 ноября самолет L-410 потерпел крушение недалеко от поселка Нелькан в Хабаровском крае. На борту «турболета» находились пять пассажиров и два пилота. Выжить в результате авиакатастрофы удалось только трехлетней Жасмине Леонтьевой. Ее своим телом закрыла Ольга Лапонникова - учительница, которая спасла малышку от неминуемой смерти.

В то время, как спасатели вытаскивали трупы из развалин воздушного судна, части которого разлетелись на несколько километров, в окрестности орудовал несовершеннолетний мародер. 17-летний житель поселка воспользовался тем, что все были заняты и отвлечены, и обокрал погибших соседей. Трупы и всеобщая паника нисколько не смутили парня. Из кабины пилота он достал два планшета на сумму 50 тысяч рублей и незаметно скрылся. Как рассказывали потом местные жители, он ходил по домам и предлагал купить технику или разблокировать компьютеры, но те лишь открещивались. Позже в его отношении сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Накануне он выслушал приговор.

- Прокуратура Аяно-Маяского района поддержала государственное обвинение и признала подростка виновным. Осужденный вину признал, в содеянном раскаялся, активно сотрудничал с правоохранительными органами. Похищенное имущество было изъято и возвращено родственникам погибших, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

На момент начала заседания парню уже стукнуло 18.

- В зале суда он искренне раскаивался в содеянном и говорил о том, что сожалеет о совершенном преступлении. Обещал встать на путь истинный и больше никогда не повторять прежних ошибок. Обвиняемый полностью подтвердил все показания, которые давал в ходе следствия, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Борис Сорокоумов, заместитель прокурора Аяно-Майского района.

Представитель Фемиды учел раскаяние мародера и возраст на момент совершения преступления, назначив жителю Нелькана 100 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.

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