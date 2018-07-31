Губернатор Сахалинской области снова раздает породистых щенков
Жители Сахалина не столько ждут прихода Нового года, сколько очередной раздачи подарков от главы региона. Олег Кожемяко успел прославиться не своей политической деятельностью, а благотворительностью. На странице в соцсети губернатор области опубликовал фотографию и видеоролик со щенками породы акита-ину с подписью, обращаясь к своим.
- Дорогие друзья! Делюсь с вами радостным событием. Это фото щенков от японских акита-ину, им уже месяц. Одного или двух, после карантина, готов подарить в хорошие руки (оба мальчики). P.S. Когда родился черный, сразу вспомнился фильм «Стиляги», когда Сергей Гармаш вынес из роддома черненького младенца со словами - «Наш!?» Хотя родители щенков - белые с рыжим, - пишет политик.
Свой Дед мороз: Губернатор Сахалинской области снова раздает породистых щенковФото: Социальные сети
Условия участия в раздаче милых пушистиков просты: нужно написать под фотографией небольшое сообщение о том, почему именно вам должны подарить заветных щенков. На пост уже откликнулись десятки местных жителей, которые оставили комментарии. За десять часов публикация набрала больше двух тысяч лайков и трехсот комментариев.
- Олег Николаевич! У нас очень хорошие руки! Cвой частный дом, есть где освоиться, двое деток, хорошая компания. Мы уже давно хотим именно акиту. Мы будем для щеночка хорошей семьей, – комментирует пользователь под ником @garshina.anastasia.
- Эх, какие милые комочки счастья. Мы бы с сыном тоже не отказались от щеночка, в нашем районе таких нет, - написала @taniushka9209.
- Добрый день, Олег Николаевич! Какая приятная и позитивная новость с утра, такие прелестные пушистики! Если вы еще не приняли решение, то и мы предложим свои руки. Живем с мужем и двумя детками в селе Троицкое, у нас частный дом и земля 10 соток. Кстати, построили дом совсем недавно, благодаря программе стимулирования жилищного строительства, за что выражаем огромную благодарность. Считаю, что мы будем хорошей семьей для одного из пушистых детишек, и будем благодарны за такой подарок на новоселье, -пишет @bespalovakseniia.
Свой Дед мороз: Губернатор Сахалинской области снова раздает породистых щенковФото: Социальные сети
Конкурс в самом разгаре. Поспешите, возможно, именно вы станете обладателем губернаторских породистых щенков.
Напомним, что в начале года Олег Кожемяко отдал своих трех щенков породы абруццкая овчарка семьям, которые растрогали его своими историями. Условия у всех были равные: почти 16 тысяч подписчиков должны были поделиться рецептом семейного счастья. Одним из счастливчиков в тот раз оказался 10-летний Вова, который рассказал дяде-губернатору о своей большой и крепкой семье.
Свой Дед мороз: Губернатор Сахалинской области снова раздает породистых щенковФото: Социальные сети
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