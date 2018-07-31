2018-08-01T09:19:01+03:00
Общество

«Его однозначно избили дети»: Мальчик из ЕАО уже неделю лежит в коме, не приходя в сознание

Мама ребенка рассказала «Комсомолке», кто мог настолько жестоко поступить с ее сыном
Мария ИГНАТЬЕВА
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«Никаких прогнозов»: Родители зверски избитого в Биробиджане ребенка рассказали о состоянии сына«Никаких прогнозов»: Родители зверски избитого в Биробиджане ребенка рассказали о состоянии сынаФото: Александр ГЛУЗ
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В Еврейской автономной области в начале прошлой недели произошло зверское избиение 5-летнего ребенка. Когда мальчика привезли в местную областную больницу он был в коме. Состояние ребенка по-прежнему очень тяжелое, в минувший четверг его доставили в Хабаровск. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

- Я пока нахожусь в Хабаровске у родственников, чтобы ближе к сыну быть. На следующей недели собираюсь обратно в Биробиджан. Доктора не дают никаких прогнозов, ребенок лежит в коме под аппаратами. Мне и самой ничего не говорят, каждый звонок для меня - больное сердце, - рассказывает корреспонденту «КП» в Хабаровске» Екатерина Носковская, мама 5-летнего Данила.

Родители малыша отказываются от любой помощи, скромно говоря, что сами купят ему все необходимое. Сейчас важнее, чтобы он пришел в себя. Тот страшный для их семьи день наотрез не хотят вспоминать, оно и понятно. Их сына нашел прохожий в кустах, без сознания с лицом, которое больше напоминало месиво. Когда ребенка привезли в больницу, медики предположили, что на него напало дикое животное, но никак не человек. Позже областные власти высказались, что мальчика избил другой ребенок. Якобы, это был 10-летний мальчишка с психическим отклонением, если быть точнее, с умственной отсталостью. Говорилось о еще одном ребенке - пятилетней девочке, про ее роль в этом преступлении не было ни слова. Чуть позже следователи сказали, что такая версия разрабатывается, но она не основная. Сами родители считают, что в деле действительно замещены дети. Только вот не те, на которых с самого начала подумали.

- Взрослый человек не сделал бы так. Если бы ударил взрослый - хватило бы одного раза. А у моего ребенка разбита вся голова, лицо изрезано: ото лба до затылка, височная часть вся. Это делалось каким-то тяжелым стеклом. Раны колотые. Одного удара от взрослого хватило бы, чтобы убить ребенка, а ему всего пять лет. Его однозначно избили дети, - считает мама малыша. - История про то, что сына избил 10-летний мальчик - утка! Ничего подобного не было. Мальчик больной. Он даже не догадался бы помыть руки, если бы это и в самом деле был он. И одежду сам переодеть он не смог бы. Если бы что-то было, то он бы пришел домой в крови, а его одежда была в обычной грязи.

Родители сейчас теряются в догадках, почему ребенка нашли так далеко от дома. Ведь обычно их сын на такие расстояния не отходил, гулял неподалеку от двора со своими друзьями. Их у него, к слову, довольно много.

- Он, когда гуляет, забегает домой, берет конфетки и угощает детей. Или пирожки, если я пеку, он угощает во дворе ребятню. Никогда не берет с собой гулять чего-то по одной штучке, если на улице ребята бегают. Он у нас такой. Причем все дворовые детки - его друзья, - рассказывает Екатерина Носковская.

Следствие еще идет. Правоохранители выясняют, кто мог пойти на столь зверское избиение малыша. Они просят помощи у тех, кто мог что-то видеть. Родители Данила, тем временем, вздрагивают от каждого звонка и надеются, что ребенок пойдет на поправку.

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