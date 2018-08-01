1 Авг. 11:31 2018-08-01T11:31:55+03:00

«Моего сына подставили!»: Родители осужденного за мародерство подростка из Нелькана уверяют, что сын просто взял вину на себя. ФОТО: предоставлено жителем поселка Нелькан.

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Все мы помним жуткую историю про 17-летнего подростка, который обокрал погибших в авиакатастрофе под Нельканом в ноябре прошлого года. Правоохранители заявили, что парень стащил из рухнувшего самолета два планшета, принадлежавших погибшим землякам. По уточненной информации, на месте уже не было трупов и сотрудников МЧС, вытаскивавших из-под останков воздушного судна погибших пассажиров и пилотов. Сотрудники «чрезвычайного» ведомства на тот момент уже направили тела в морг на опознание родственников. Накануне молодой человек выслушал приговор суда. Ему назначили 100 часов обязательных работ, которые он, скорее всего, проведет в местной администрации. «Комсомолке» удалось связаться с мамой мальчика и самими парнем, которому уже стукнуло 18. Они рассказали новые подробности, о которых до сих пор не было ничего известно.

Несколько гудков и трубку берет уверенная женщина и твердым голосом отвечает «Алло! Кто это?» Явно не ожидала звонка от журналиста, сперва грубо, практически приказным тоном, сказав: «Говорите!».

- Что произошло? Ничего не произошло! Да, его приговорили, но ничего этого не было. Вы так и напишите: моего ребенка подставили, не о чем с ним разговаривать. Украли другие, а мой сын просто взял на себя вину. Вот и все! Технику ему дали на хранение. Ребенок был несовершеннолетний, глупый, не понимал, что к чему. Потом уже отнес и отдал все. Насколько я знаю, были какие-то старшие ребята, которые как раз и украли планшеты. На следствии мы всего этого не говорили. Думали, так лучше будет, - рассказывает мама мальчика Нина. - Сейчас уже с сыном все хорошо: отработает наказание и поедет к отцу в Хабаровск. Скорее всего, будет там работать, может курсы какие-нибудь пройдет. Не с алкоголиками же тут в поселке ходить. У него вся жизнь еще впереди.

К тому же, по словам матери, следователь посоветовал поступить им именно так - признать вину, ведь приставка «группой лиц» заметно ужесточила бы приговор суда.

Сам парень оказался совсем не разговорчивым. С населением 720 человек, он сталкивался с осуждением, но по каким-то причинам не стал объясняться и оправдываться перед соседями.

- Подставили меня. Есть тут один такой человек. До инцидента был моим приятелем. Кража была его идеей. По этому уголовному делу он проходил как свидетель. Я взял всю вину на себя. Да и сам узнал, что если "группой лиц", то статья другая будет. После этого сразу прекратил с ним общение, - рассказывает Дмитрий Новиков. - А раньше где-то год считал его своим другом. Можно сказать, что он криминальный человек. Когда встречаю его на улице, даже не смотрю на него. И вообще, неправда, что я ходил к соседям и пытался продать планшеты. Ко мне на следующее утро уже пришли сотрудники полиции и изъяли технику. У меня уже был суд, и никакой справедливости добиваться я не намерен. Пусть ходит на свободе, тем более, у него ребенок маленький.

Дмитрий добавил, что скорее хочет забыть об этом поселковом кошмаре и переехать к отцу. В Хабаровске он хочет устроиться на работу автомехаником, папа — дальнобойщик, поэтому с этим проблем не должно возникнуть.

Правда все это или попытка обелить репутацию, скорее всего, так и останется тайной, ведь обжаловать приговор суда и добиваться возобновления расследования семья не намерена.

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