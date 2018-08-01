1 Авг. 04:02 2018-08-03T07:38:30+03:00

В Хабаровске по зубам грибника, потерявшегося девять лет назад, полицейские нашли его родственников Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Составив генетический профиль и портрет человека, им удалось отыскать дочь, которая все это время разыскивала отца [фото]

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ДНК. Для многих эта аббревиатура ассоциируется с популярными ток-шоу на телевидении, где спустя десятки лет родственники с разных концов света находят братьев, сестер, матерей и отцов. За словами «генетическое родство составило 99,9 процента» всегда стоит сложное исследование. «КП»-Хабаровск» побывала в отделе ДНК и медико-биологических экспертиз УМВД по Хабаровскому краю и выяснила, благодаря чему десятки людей находят своих родных и близких.

СЛИШКОМ РЕАЛИТИ

Впервые исследование ДНК появилось именно в структуре полиции. С его помощью силовики искали без вести пропавших людей. К сожалению, в этом случае работает принцип от обратного, потому что дело иметь приходится уже с трупами. Однако родственникам, которые годами ищут исчезнувших близких, нужна и такая, пусть и горькая правда.

Составив генетический профиль и портрет человека, им удалось отыскать дочь, которая все это время разыскивала отцаФото: Элина ОГАНЕСЯН

- На этот день в дальневосточной картотеке находится 4 миллиона 875 тысяч отпечатков, - рассказывает Денис Баженов, начальник отдела ДНК и медико-биологических экспертиз УМВД России по Хабаровскому краю. - В прошлом году благодаря базе удалось опознать 176 трупов. После этого работать начинают специалисты генетической экспертизы, которые и устанавливают родство. К нам поступает биологический материал, в частности трупные кости. Мы выделяем из них ДНК. После этого мы выясняем, являлся ли он родственником того или иного человека.

В качестве материала, который можно исследовать, чаще всего используют волосы, слюни, зубы и мозговую жидкость.

ПОГРЕШНОСТЬ ТОЛЬКО В ТЕЛЕВИЗОРЕ

Впервые исследование ДНК появилось именно в структуре полицииФото: Элина ОГАНЕСЯН

Геномную экспертизу проводят и осужденным по тяжким и особо тяжким преступлениям. Краевое подразделение обслуживает 66 колоний. Бывали случаи, когда на экспертизу привозили образцы с ДТП, которые принадлежат осужденному за другое нарушение закона. Любопытно, что о погрешностях, которые мы так часто слышим по телевизору, сотрудники ведомства и вовсе не хотят слышать. Утверждают, что ошибок быть не может. Благодаря специальным методикам обследования любые несоответствия сводятся на нет.

Если останки безнадежно прогнили, то установить родство будет практически невозможноФото: Элина ОГАНЕСЯН

Тщательный ДНК-анализ занимает порядка двух недель и как раз за это время исключает вероятность ошибок. К слову, один прибор работает 18 часов, другой - сутки.

- За прошедшие полгода мы установили родственные связи десяти трупов. Конечно, есть случаи, которые даже наша техника не берется исследовать, - обращает внимание Денис Баженов. - В ходе анализа мы определяем качество и количество клеток, которые дают нам понять, следует ли работать с материалом дальше, подлежит ли он анализу. Если все грамотно упаковать, то в десяти из десяти случаев экспертиза возможна.

У ДНК даже срок годности есть. Он зависит от условий содержания. Если останки безнадежно прогнили, то установить родство будет практически невозможно.

В качестве материала, который можно исследовать, чаще всего используют волосы, слюни, зубы и мозговую жидкостьФото: Элина ОГАНЕСЯН

ОТВЕТ В ЗУБАХ

На столе настоящий череп, принадлежащий неизвестному человеку. Он поступил в отдел из Амурской области. Из черепа изъяли зуб, чтобы установить пол человека.

- Мы выяснили, что он умер несколько лет назад. Нижняя часть черепа, в частности зубы, в данном случае и станут предметом нашего исследования, - говорит Ольга Маркова, ведущий эксперт отдела. - Зуб помещается в специальную машину для измельчения.

Через двадцать секунд от него останется лишь порошок. В таком виде его и исследуют.

Каждая машина здесь выполняет свою важную функциюФото: Элина ОГАНЕСЯН

Каждая машина здесь выполняет свою важную функцию. Тем не менее, общим результатом должен быть вполне конкретный ответ: мужчина или женщина.

Оказалось, что все еще интереснее. Кроме пола человека, машины способны вывести генетический портрет человека, которому принадлежит череп.

- Наши специалисты сопоставили информацию и нашли жительницу соседней Амурской области, которая разыскивает своего отца. Результаты генетического профиля показали близкое родство человека, которому принадлежал череп, и этой женщины, - отмечает Дмитрий Баженов.

Пропал мужчина аж в 2009 году. Тем не менее, дочь не теряла надежды найти отца. Многолетние догадки о его судьбе развеяли результаты ДНК-анализа.

Тщательный ДНК-анализ занимает порядка двух недельФото: Элина ОГАНЕСЯН

Всего с начала 2018 года на учет поставлено 121 дело по установлению личности. При помощи ДНК-экспертизы удалось идентифицировать 15 трупов. Пять из них - пропавшие без вести.