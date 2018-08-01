2018-08-02T07:06:43+03:00
Общество

«Народные карты» в Хабаровском крае: что дают и где ими воспользоваться

Обладатели карт смогут ходить в рестораны, покупать продукты и лекарства со скидками от 3 до 15 процентов
Элина ОГАНЕСЯН
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Жителей Хабаровского края на выборы заманивают «народными картами» со скидкамиЖителей Хабаровского края на выборы заманивают «народными картами» со скидкамиФото: Правительство Хабаровского края
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На выборах губернатора Хабаровского края и мэра дальневосточной столицы, которые пройдут 9 сентября, будет работать проект «Народный стол», горожане уже познакомились с ним в день выборов президента.

На избирательных участках местные производители будут не только вести бойкую торговлю, но и раздавать «народные карты».

«Народная карта - Наш выбор-27» - это, в первую очередь, часть грандиозного проекта, который направлен на создание новой ценовой политики в Хабаровском крае. Владелец такой карты сможет купить продукты со скидкой от 3 до 15 процентов в магазинах-партнерах проекта. Вместе с ними избиратели получат буклет с информацией об участниках, адресах торговых точек и размере скидок в каждой из них. Всего будет выпущено 365 тысяч таких карт, если понадобится - сделают больше.

- Мы сейчас работаем над тем, чтобы скидка работала на все группы товаров и услуг, иначе появится путаница, - сказал Николай Крецу, министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края. - Не думаю, что с этим могут возникнуть проблемы, тем более, что все предприниматели охотно принимают участие в проекте. Такое нововведение как раз и говорит об изменении философии к ценовой политике.

Власти уверены, что народные карты привлекут внимание избирателей, и процент явки на выборах значительно увеличится. По предварительным подсчетам, одновременно участниками нового проекта станут порядка 365 тысяч человек. И еще одна приятная новость: карта будет действовать целый год на территории всего Хабаровского края. Велика вероятность сделать ее постоянной, а возможно и увеличить размер скидок. Тем более, что Андрей Веретенников, председатель «Ассоциации рестораторов Хабаровского края» и Юрий Матвеев, первый заместитель председателя Законодательной думы региона идею с долголетием карты полностью поддержали.

Получить скидку при помощи такой карты можно будет более чем в 20 магазинах, кинотеатрах, музеях и театрах. Среди них: торговые сети «Седьмая столица», «Пеликан», «Максим», «Стройка», «Лунный свет», «НК техника», ХГУП «Формация», «Аптека.рф», кинотеатр «Совкино», Хабаровская краевая филармония, музыкальный и драматический театры, Театр юного зрителя, театр кукол, музей имени Н.И.Гродекова, художественный музей, зоосад имени В.П. Сысоева, «Платинум арена», «Ерофей», ресторан «Режент», «Амур», кафе «Бирфест», «Корея», «Ирон-Кабис», «Плантация», «Шелк» и «Синьор Помидор».

Напомним, что «Наш выбор - 27» - проект, который курирует губернатор Хабаровского края. Нововведение «Народная карта» является частью масштабного мероприятия по поддержке местных производителей.

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