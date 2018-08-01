Ежедневные рейсы в Минск открывают «Уральские авиалинии» совместно с «Белавиа»

1 Авг. 10:11 2018-08-01T14:11:59+03:00

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В рамках код-шерингового соглашения авиакомпания «Уральские авиалинии» с авиакомпанией «Белавиа» открывают продажу авиабилетов на совместные стыковочные рейсы в/из Минска. С 1 августа полеты в Минск будут выполняться из любого города маршрутной сети «Уральских авиалиний» через аэропорты Домодедово (Москва) или Пулково (Санкт-Петербург).

- Сотрудничество с авиакомпанией «Уральские авиалинии» открывает нашим клиентам новые возможности для путешествий. Благодаря заключенным соглашениям, мы сможем предложить жителям Республики Беларусь широкий выбор маршрутов с пересадкой в «Домодедово» и «Пулково», сделав их путешествия по России более комфортными. Также мы рассчитываем на помощь партнёрской авиакомпании в продолжении формирования транзитного узла в Национальном аэропорту «Минск», - рассказал генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Согласно заключенным соглашениям, пассажиры смогут приобретать единый авиабилет по всему маршруту следования двух авиакомпаний, которые уже сейчас доступны для покупки на сайтах belavia.by и uralairlines.com. Рейсы в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга запланированы в ежедневном режиме.

- Уральские авиалинии» увеличивают карту полетов, в том числе благодаря партнерству с другими авиаперевозчиками. Этим летом мы заключили код-шеринговое соглашение с авиакомпанией «Белавиа». Открывая новый проект, мы стремимся к созданию комфортного воздушного сообщения между Беларусью и российскими регионами. Полёты в Минск подходят как для деловой аудитории, так и для туристических поездок. Запланированные рейсы хорошо стыкуются в Москве и Санкт-Петербурге с другими рейсами авиакомпании – отметил Кирилл Скуратов, Первый заместитель Генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии».

Подписанные код-шеринговые соглашения позволят «Белавиа» и «Уральским авиалиниям» увеличить пассажиропоток, в особенности, за счет увеличения объема транзитных пассажиров, которые путешествуют между Россией и Беларусью.

Код «B2» авиакомпании «Белавиа» появится на рейсах российского партнера, а код «U6» «Уральских авиалиний» - на рейсах белорусского перевозчика.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «Loyalty Russia», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 15 А321 и 7 А319).

Авиакомпания «Белавиа» - крупнейший авиаперевозчик Республики Беларусь. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет из Минска регулярные рейсы в 50 аэропортов 27 стран. «Белавиа» создана 5 марта 1996 года. С 1997 года является действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010 – членом Ассоциации европейских региональных авиакомпаний (ERAA). Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer-175, четыре Embraer-195, четыре CRJ-100/-200). Больше информации на официальном сайте авиакомпании belavia.by или в социальных сетях: facebook.com/belavia, instagram.com/belavia.airlines/, vk.com/belavia_airlines и twitter.com/belavia_by