2018-08-03T07:38:30+03:00
Происшествия

Дело о хищениях на хабаровском «Водоканале» передали в суд

В общей сложности директор предприятия и его подельник украли около 20 миллионов рублей
Мария ИГНАТЬЕВА
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Дело с хищениями на Хабаровском «Водоканале» передали в судДело с хищениями на Хабаровском «Водоканале» передали в судФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Хабаровский краевой суд передали уголовное дело о хищениях на хабаровском «Водоканале». На скамью подсудимых отправится 65-летнего директор коммерческой организации. По версии следствия, он вместе с руководством МУП Хабаровска «Водоканал» 20 миллионов рублей.

- Мужчина дал признательные показания еще на этапе следствия. Более того, он заключил с правоохранителями досудебное соглашение и рассказал детали совершения преступления, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю. - Обвиняемый возглавлял коммерческую компанию, которая с 2012 по 2013 год поставляла оборудование, необходимое для строительства объекта «Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в городе Хабаровске». Оборудование поставляли по завышенной стоимости. Вместо 11 миллионов рублей, они получили за свои услуги 31 миллион.

Такую сумму компания получила от МУП «Водоканал» за 36 комплектов насосного оборудования. В отношении директора коммерческой организации расследование завершено, его дело передали в суд. А вот дело бывшего директора муниципального предприятия еще рассматривают. Его возбудили в начале прошлого года. На счетах фигурантов и их родственников нашли более двухсот миллионов рублей. Владимира Стеблевского сначала заключили под стражу, а потом посадили в следственный изолятор. Следователи обещают в скором времени подробнее рассказать о ходе расследования громкого дела.

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