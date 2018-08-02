2018-08-03T07:38:30+03:00
Общество

Паводок в Хабаровске погонит по трубам нечистоты

«Большая вода» может подтопить выгребные ямы, а потом устремиться в краны горожан
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Паводок в Хабаровске погонит по трубам нечистотыПаводок в Хабаровске погонит по трубам нечистотыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Надвигающийся на краевую столицу паводок угрожает не только урожаю, домам и имуществу, но и здоровью хабаровчан. В «большой воде» и загрязняющих веществ больше, а они могут вызвать целый букет неприятных заболеваний.

ОПАСНОЕ ЕСТЕСТВО

К четвертому августа уровень воды в Амуре у Хабаровска доберется с текущих 414 сантиметров до прогнозируемой отметки в 520 сантиметров. Нет, говорят местные власти, повторения наводнения-2013 не будет, но вот левобережью Хабаровска придется несладко. На этой неделе под воду медленно, но верно начнут уходить острова Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский, на которых, в большинстве своем, гнездятся дачные домики с удобствами на улице. В последних-то и зарыта «бомба замедленного действия», которая будет приведена в действие паводком. «Большая вода» затопит туалеты и выгребные ямы, подпортив тем самым качество воды, попадающей, в том числе, и в городской водопровод. А это чревато распространением инфекционных заболеваний, прежде всего тех, которые передаются водным путем. Среди таких: гепатит А, энтеровирусы - а они сейчас на подъеме - брюшной тиф, сальмонеллез, дизентерия и другие вирусные и бактериальные кишечные инфекции.

КИПЯТОК И БУТЫЛКА

Врачи призывают хабаровчан быть максимально внимательными к своему здоровью. Первое и главное: купаться в водоемах категорически запрещено! Они и в «мирное» время не пригодны для ныряния, а в период прохождения паводка превращаются в рассадник опасных вирусов.

Второе и не менее важное - пить можно исключительно кипяченую или бутилированную воду. Вообще, такая вода на время паводка должна стать вашим лучшим другом. Несмотря на то, что городской водозабор пока справляется с очисткой жидкости, специалисты советуют перестраховаться. В кипяченой или бутилированной воде также настоятельно рекомендуется мыть продукты.

Про мытье рук перед едой, после туалета, прогулки и посещения общественных мест должен знать каждый с детства. Если же мыла и раковины под рукой нет, можно воспользоваться антибактериальными салфетками или гелем.

УРОЖАЙ УЦЕЛЕЛ? РАНО РАДОВАТЬСЯ

Когда вода начнет спадать, а дачники возвращаться на участки, чтобы оценить масштабы разрухи, может обнаружиться, что часть урожая уцелела. Рано радоваться - вы нашли вирусную «взрывчатку».

- Использовать урожай, который попал под затопление, можно только после термической обработки. Это кипячение, тушение, варение. Даже если, к примеру, ваши огурцы недолго простояли под водой. Лучше вообще уцелевший урожай не есть, - рассказала Галина Аристова, начальник отдела управления здравоохранения администрации Хабаровска.

КСТАТИ

Кому нужны прививки?

Если же возникнет необходимость, людям, находящимся в группе риска, будут поставлены прививки от гепатита А, дизентерии и брюшного тифа. Вакцинации подлежат те, кто трудится на устранение последствий паводка или же находится в нем. В основном, это работники ЖКХ, благоустройства, спасатели, врачи и энергетики. Попадают в эту категорию и те, кто проживает в районе затопления. При самом неблагоприятном развитии событий будет организована дополнительная вакцинация нуждающихся.

А вот от кишечных заболеваний спасительного укола нет. Здесь поможет только разумное поведение и ответственное отношение к своему здоровью.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Хабаровчанин продавал через интернет несуществующих экзотических животных и "разбогател" на 100 тысяч рублей
За пост мэра Хабаровска поборются шесть кандидатов
Два полицейских, выполняя служебный долг на Сахалине, погибли в жутком ДТП
Скверы в городе Юности Хабаровского края приведу в порядок
За хищение денег мошенник в Хабаровском крае может сеть на 10 лет
В Хабаровске пройдет благотворительный забег «Достигая цели»
Ребенок пострадал в дорожной аварии в Индустриальном районе Хабаровска
Шестилетний мальчик пропал в Комсомольске-на-Амуре
Жильцам верхних этажей «многоквартирников» в Хабаровске не хватит холодной воды
У «Армавира» не получилось отсудить победу у «СКА-Хабаровск»
Еще на 12 опасных перекрестках в Хабаровске появятся видеокамеры
Мужчина в Хабаровске закрыл долги прямо в поезде, чтобы не откладывать поездку
Авария в Комсомольске-на-Амуре: машину разорвало пополам, женщина скончалась сразу