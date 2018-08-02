«Большая вода» подбирается к трассе Хабаровск-Комсомольск

2 Авг. 03:21 2018-08-03T07:38:30+03:00

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Медленно, но верно паводок подбирается к берегам дальневосточной столицы и ее окрестностям. В среднем уровень Амура растёт на 16 сантиметров в день. Вода уже добралась к подножию трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.

- Сильно прибывать вода начала примерно позавчера, до домов не добралась. Да мы особо не переживаем, не 2013 год же, - говорит Ирина Валерьевна, жительница Нанайского района Хабаровского края.

«Большая вода» подбирается к трассе Хабаровск-КомсомольскФото: Александра ШОПЕНКО

Наводнились озера и ручьи вдоль комсомольской трассы. На поверхность также просачиваются грунтовые воды. Пока неприятные лужи в большом количестве наблюдаются в районе села Маяк.

Тем не менее, гидрологи, спасатели и власти заверяют, что наводнения пятилетней давности в Хабаровском крае не повторится. Кстати, после этих событий комсомольскую трассу «подняли», защитив тем самым от возможного затопления.

Согласно прогнозам специалистов, уровень Амура у Хабаровска к 3-5 августа поднимется до отметки в 470-520 сантиметров, опасная отметка - 600. К Комсомольске гребень паводка дойдёт к 9-10 августа. Амур у города Юности доберется до 430-480 сантиметров.

«Большая вода» подбирается к трассе Хабаровск-КомсомольскФото: Александра ШОПЕНКО

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