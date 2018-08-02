Остаемся наблюдать: Остров Кабельный в Хабаровске медленно опускается под воду

СЕГОДНЯ 12:51 2018-08-03T12:51:42+03:00

Владельцы дач беспокоятся о своих наделах и не хотят их покидать [фото, видео]

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К краевой столице подбирается гребень паводка, который сформировался в соседнем Забайкалье. Уровень Амура у берегов Хабаровска на сегодняшний день поднялся на 17 сантиметров и составляет 426 сантиметров. Прогнозируемая отметка - 470-520 сантиметров.

«Что происходит на островной части краевой столицы?» - этим вопросом мы задаемся с того момента, как уровень Амуре у Хабаровска начал повышаться. Воображение рисовало апокалиптические картинки 2013 года с затопленными по крышу домами и дрейфующими по волнам туалетами, которые не бог весть куда уносит течение. Чтобы подтвердить или опровергнуть догадки корреспондент «КП - Хабаровск», вооружившись резиновыми сапогами, отправилась на один из островов, который находится в опасной зоне, вместе с сотрудниками МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/662764" frameborder="0"></iframe> Остров Кабельный в Хабаровске уходит под воду.! другой источник

"ВСКРЫТИЕ" ПОКАЗАЛО

Сойдя на берег, спасатели сообщили, что наведывались сюда недавно и серьезного разгула стихии не наблюдали. Напросились мы, естественно, туда, куда вода уже прибыла.

Долго идти не пришлось - перед группой встало препятствие в виде лужи с водой по колено. Но мы не отдыхать приехали и смело вступаем в ситуационный водоем.

Остаемся наблюдать: Остров Кабельный в Хабаровске медленно опускается под водуФото: Александра ШОПЕНКО

Довольно быстро нам удалось отыскать подтопленный огород. Воды в нем по колено, но до дома она еще добраться не успела. Очевидно, что хозяева знали, готовились к приходу паводка и выкопали картошку. Капуста, цветы, морковь оказались погребены под водой. Огурцы, помидоры, кукуруза и крыжовник пока «сухие».

Соседняя дача оказалась затоплена серьезней - вода решила наведаться на первый этаж аккуратного домика. Но не только вода находилась внутри здания - к нашему удивлению со второго этажа нам приветливо помахал хозяин участка.

- Летом тут живу постоянно, видел, как вода вчера начала прибывать, - говорит дачник Владимир Ширяев. - Причем резко начала подниматься. Успел выкопать картошку, остался смотреть за помидорами. Жду, когда подойдет вода, потом буду их снимать.

Хозяин участка спустился к нам, чтобы показать урон, который нанесла «большая вода». Пострадали хозпомещения - кухня и душ. Несмотря на это Владимир Ширяев полон оптимизма и не намерен покидать участок. Говорит, тут ему лучше, тут его дом. И это несмотря на проблемы со здоровьем.

Остаемся наблюдать: Остров Кабельный в Хабаровске медленно опускается под водуФото: Александра ШОПЕНКО

- Ну и что, что затоплено. Это обычное явление. Вы знаете, после наводнения у нас такие урожаи бывают! Кто-то покупает удобрения, а нам их приносит сюда. У меня продукты есть, газ есть, воды накачал. Уезжать отсюда не хочу, я из города сбежал сюда, на природу. А чего здесь бояться? Вода еще день-два будет прибывать, постоит немного и потом спадет. По крышу не затопит, не 2013 год же, - отмахнулся дачник.

По его словам, на острове он такой не один. Дачники не желают бросать свои участки, спокойнее самому проследить, как проходит паводок.

ОСТАЕМСЯ НАБЛЮДАТЬ

Мониторинг гидрологической обстановки на острове ведется, в том числе, и с помощью квадрокоптера. Результат наблюдения - низкие места острова Кабельный в воде, малые реки и ручьи разливаются, грунтовые воды просачиваются на поверхность. Дачи, которые находятся на вершине, пока остаются сухими.

Остаемся наблюдать: Остров Кабельный в Хабаровске медленно опускается под водуФото: Александра ШОПЕНКО

Ежедневные дежурства на островах ведут и сотрудники МЧС. Они рассказывают дачникам о надвигающейся опасности и убеждают их покинуть угрожаемую зону. Но, как мы убедились, уезжать хотят не все.

Остаемся наблюдать: Остров Кабельный в Хабаровске медленно опускается под водуФото: Александра ШОПЕНКО

- Один из садоводов-любителей сказал, что такая ситуация уже не в первый раз в его практике. Необходимый урожай, который мог пропасть, он собрал и просто остается на своем дачном участке, чтобы следить за ним, - рассказал Виталий Дарчия, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению.

ОФИЦИАЛЬНО

Под угрозой затопления в Хабаровске находятся острова Дачный, Большой Уссурийский и Кабельный. На последнем вода подошла к 27 домам в садоводческом обществе «Дубки». Обследование дачных товариществ ведут семь опергрупп на плавсредствах.

3-5 августа Амур у Хабаровска повысится до отметки в 470-520 сантиметров. После гребень паводка отбудет восвояси вниз по течению в сторону Комсомольска, где уровень реки поднимется до отметки в 430-480 сантиметров к 9-10 августа. Сбросы на Бурейской ГЭС не наложатся на гребень паводка, но из-за них вода будет уходить от берегов краевой столице медленнее.

КСТАТИ

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