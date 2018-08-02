День ВДВ 2018 в Хабаровске отпраздновали десантники

2 Авг. 08:06 2018-08-03T07:38:30+03:00

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Хабаровские десантники отпраздновали свой профессиональный праздник - День ВДВ. Под переливы колокольного звона они прошлись крестным ходом от Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери до монумента «Черный тюльпан». Впереди колонны из «голубых беретов» шли молодые солдаты, которые несли икону с изображением пророка Илии - покровителя воздушно-десантных войск.

Военнослужащие крестным ходом прошлись от Комсомольской площади до «Черного тюльпана»Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Дружной братией в составе примерно 50 человек они прошлись по улице Шевченко, спустились на набережную, откуда прямиком пошли к обелиску. Там голубых беретов уже встречали сослуживцы и гимн всех десантников - из колонок громко играла родная для них песня «Расплескалась синева».

Дружной братией в составе примерно 50 человек они прошлись по улице ШевченкоФото: Мария ИГНАТЬЕВА

- Мы долго решали вопрос с возведением этого памятника. Место выбирали, потом эскиз, но он все равно получился немного кривоват. Тюльпан должен был пробиваться сквозь скалы, как в Афганистане. А получилось, что растет из камней, - рассказывает Евгений Куцев, полковник в отставке, который служил в генштабе Афганской народной армии. - Авторитет десантников всегда был непререкаемым. Это ребята, которые достойны своего памятника. «Черный тюльпан» посвящен не только афганцам, но и погибшим в Чечне. Должно быть свое место, куда можно прийти и помянуть ребят.

Почтить память погибших сослуживцев десантники решили, разрушив стереотипыФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Почтить память погибших сослуживцев десантники решили, разрушив стереотипы. Никаких пьяных выходок, битья бутылок о голову или купаний в фонтанах они не приемлют. Слишком культурный у нас регион для этого.

Сами себя десантники называют «Войска дяди Васи»Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

- У нас край военный, не перед кем выпендриваться - куда ни глянь, повсюду воинские части. А если жарко и хочется в фонтан окунуться, так у нас для этого есть пешеходный фонтан на стадионе Ленина. Пожалуйста, там совершенно спокойно и законно можно охладиться. Выделиться можно и по-другому. Поступками хорошими, например, - отмечает Владимир Желяховский, бывший афганец.

Свою культурную сторону десантники продемонстрируют и на празднике «Другое ВДВ», где уже давно развеиваются мифы о брутальных небритых мужиках в тельняшках с устойчивым запахом перегара.

- Мы пять лет устраиваем это мероприятие. Десантники приезжают, поют песни о небе, о чести. Хороший пример подрастающему поколению подают. Бывают единицы, которые выпьют в честь праздника и кричат «За ВДВ!». Но и в самом деле единицы. Это молодые парни, отслужившие в армии, которые всего один-два раза за жизнь с парашютом прыгали. Они имеют право называться ВДВшниками, но такие у нас редко встречаются, - рассказывает Елена Ларионова, заместитель председателя постоянного комитета по законности, правопорядку и общественной безопасности Законодательной думы Хабаровского края.

В завершение десантники сделали общее фотоФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Сами себя десантники называют «Войска дяди Васи». В честь Василия Филипповича, человека, который основал воздушно-десантные войска. Он считал всех своих сослуживцев братьями, за что его ласково называли дядя Вася.