День железнодорожника 2018 в Хабаровске: программа мероприятий

2 Авг. 09:57 2018-08-03T07:38:30+03:00

Жителей и гостей города приглашают на концерты, благотворительный забег и конкурсы

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В воскресенье, 5 августа, работники железной дороги отпразднуют свой профессиональный праздник. Присоединиться к ним смогут все желающие. Для жителей и гостей города основные праздничные мероприятия пройдут 3 и 4 августа.

Так, в преддверии Дня железнодорожника на станции «Хабаровск-2» по адресу улица Клубная, 1 пройдет торжественное открытие «Парка железнодорожников». Посетители впервые побывают здесь 3 августа, после реконструкции. В программе мероприятий:

13:30 — открытие парка на территории Дворца культуры железнодорожников.

14:20-14:50 — концерт ансамбля народной музыки и песни «Берега России».

15:00-18:00 — развлечения для детей, игровая программа «В стране Паровозии», «Флэш Денс» и экологическая акция «Сделаем мир прекрасней».

18:00-21:30 – выступление кавер-группы «Все свои».

21:30 – выступление шоу-студии «Nightfall» с пиксельным шоу.

22:00 – праздничный фейерверк.

Продолжится праздник 4 августа на стадионе «Локомотив» на улице Клубной, 30а. Там состоится благотворительный забег «Достигая цели!». Регистрация начнется с 8:30. Далее бегуны стартуют в 10:00, 11:00 и 12:00 на дистанции 500, 1,5 тысячи и 5 тысяч метров соответственно. Награждение победителей в в последних двух дистанциях состоится в 13:00.

В связи с проведением мероприятия с 10:00 до 13:00 ограничат движение на улицах Клубная, Машинистов, Локомотивная и на проезде Светофорном.

Участникам забега выдадут фирменную футболку и стартовый номер. К услугам бегунов гардероб и душ, будет возможность получить питьевую воду.

Также в программе празднования 4 августа:

9:00 -16:00 - выставка локомативов. Экспозицию представят на станции «Хабаровск-2» в районе остановка «Виадук» на проспекте 60-летия Октября.

11:00 — 17:00 — выставка ретротехники в музее Амурского моста.

19:00 - торжественное мероприятие «РИТМЫ РЖД». Место проведения - стадион «Локомотив» на улице Клубная, 30а.

20:00 – конкурс «Голос ДВЖД», концертная программа.

22:00 – завершение программы, праздничный фейерверк.