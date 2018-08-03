14 тысяч хабаровчан рискуют остаться без света из-за долгов

СЕГОДНЯ 11:32 2018-08-03T11:32:07+03:00

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СВЕТ ДЛЯ ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ

В трех районах Хабаровска в августе начнутся массовые отключения света из-за долгов. На протяжении июля энергетики засыпали неплательщиков уведомлениями, теперь для тех, кого предупреждения не напугали, наступят «темные» времена.

В лидерах по просроченной задолженности - жители Железнодорожного, Краснофлотского и Индустриального районов Хабаровска. Более 14 тысяч хабаровчан в общей сложности задолжали 130 миллионов рублей. В течение августа все они останутся без света.

- Ограничение подачи электроэнергии - это мера вынужденная, и применяется к должникам, которые, несмотря на многочисленные предупреждения, продолжают игнорировать выполнение своих обязательств по оплате потребленной электроэнергии и копить долги. В среднем по городу ежедневно работают до десяти мобильных бригад, которые отключают от электроснабжения от 100 до 180 злостных неплательщиков, - рассказывает Елена Буняева, начальник управления по работе с населением филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

Суммы долга разнятся от минимальных в 10 - 20 тысяч рублей до максимальных, которые достигают 100 тысяч рублей.

КУДА БЕЖАТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Дома и квартиры злостных неплательщиков уже включили в график, и вскоре к ним заявятся мобильные группы, чтобы отключить от подачи электроэнергии.

- Если вы оплатили задолженность, нужно прийти с квитанцией в «ДЭК». В случае если уже действует ограничение на потребление электроэнергии, необходимо принести квитанцию об оплате полной суммы долга. После этого на адрес выезжает мобильная группа и подключает. Есть вариант выплаты в рассрочку, - объяняет «КП»-Хабаровск» Наталья Яновская, руководитель пресс-службы «Хабаровскэнергосбыт». - Первоначальный взнос бывает от 10 до 30 процентов, можно и больше. После заключения такого договора потребители смогут выплачивать часть от долга вместе с текущими счетами. Для оформления такой реструктуризации мы приглашаем всех- и тех, кто уже в графике на август.

КАК ВЕРНУТЬ СВЕТ?

Чтобы в вашей квартире восстановили подачу электроэнергии, необходимо прийти в отделение «Хабаровскэнергосбыт» по месту жительства с паспортом и документами, подтверждающими, что вы - собственник квартиры или дома. Отделения работают каждый будний день с 09:00 до 18:00.