2018-08-03T12:51:42+03:00
Общество

Путешествие в центр еврейской культуры Дальнего Востока

Исторически сложилось, что Еврейская автономная область стала оплотом еврейского быта и культуры на Дальнем Востоке
Александра ШОПЕНКО
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Путешествие в центр еврейской культуры Дальнего ВостокаПутешествие в центр еврейской культуры Дальнего ВостокаФото: администрация Биробиджана
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Столица Еврейской автономной области – город Биробиджан – за многие десятилетия напиталась традициями и обычаями еврейского народа.

Поближе познакомиться с культурой и историей областного центра помогут профессионалы туристической отрасли – компания «Амсунгтур».

- Можно сказать, что мы - единственная туристическая фирма, которая занимается экскурсиями по Биробиджану. В ходе поездки по городу можно узнать о традициях и культуре еврейского народа, который населяет всю область, - рассказала Фаина Файнберг, директор туристической фирмы «Амсунгтур».

Экскурсия по городу начинается с привокзальной площади Биробиджана, на которую в далекие 20-30-е годы XX века приезжали первые переселенцы. Затем гости города увидят фонтан, в центре которого возвышается символ еврейского народа – менора, сквер Победы и часовню. В экскурсию входит посещение площадей Биробиджана – Ленина и Дружбы, кафедрального собора Благовещения Пресвятой Богородицы и набережной, с которой открывается прекрасный вид на реку и сопки. Несомненно, гости города проедут и по первой улице города – Ленина, на которой находится краеведческий музей, синагога и еврейская община «Фрейд».

Во время посещения синагоги гостям расскажут об особенностях иудаизма, в еврейской общине «Фрейд» познакомят с культурой и обычаями народа. Здесь вы узнаете о семейных традициях и о значении известных еврейских праздников. Конечно, в общине можно будет сфотографироваться в национальном костюме.

В краеведческом музее гостям города расскажут о полезных ископаемых, растительном и животном мирах, культурных и экономических особенностях ЕАО. Конечно, поведают и о богатой истории области, которая насчитывает 84 года.

Адрес: город Биробиджан, улица Комсомольская 19; Телефон: 8 (42622) 20610, 21333, 23300

Адрес: город Биробиджан, улица Шолом-Алейхема 12; Телефон: 8 (42622) 20908, 22922

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