2018-08-03T12:51:42+03:00
Происшествия

Снимок ценою в жизнь: Молодая девушка сорвалась со скалы на Сахалине, пытаясь сделать селфи

А по дороге к месту происшествия в ДТП погиб следователь полиции и водитель
Элина ОГАНЕСЯН
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Снимок ценою в жизнь: Молодая девушка сорвалась со скалы на Сахалине, пытаясь сделать селфиСнимок ценою в жизнь: Молодая девушка сорвалась со скалы на Сахалине, пытаясь сделать селфиФото: Социальные сети
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РОКОВАЯ ФОТОГРАФИЯ

Тройная трагедия случилась второго августа днем в Макаровском районе Сахалинской области. Три девушки поехали отдохнуть и пофотографироваться в скалистую бухту Тихая. Местные жительницы забрались на приличную высоту, когда одной из них захотелось сделать селфи на фоне сахалинских пейзажей. 22-летняя девушка сама не заметила, как подошла слишком близко к краю и сорвалась вниз. Шансов выжить практически не было, внизу - острые скалы.

Подруги буквально оцепенели от шока и долго не могли сдвинуться с места. Со скал их снял мужчина, отдыхавший неподалеку. Вместе они вызвали скорую помощь и полицию. Последние по роковому стечению обстоятельств не добрались до места происшествия.

- По пути следования автомобиль Тoyota Land Cruiser Prado выехал на встречную полосу и врезался в полицейский автомобиль, в котором находилась следственно-оперативная группа, - рассказывает Ольга Чебыкина, руководитель пресс-службы СУ СК России по Сахалинской области. - В результате дорожно-транспортного происшествия погибли старший следователь СО ОМВД России по Макаровскому ГО и водитель.

Скорая приехала в бухту, но медики были вынуждены тут же умчаться на другой вызов, ведь сначала полицейские должны были достать тело девушки из воды. А вызов поступил к месту аварии, в которой погиб следователь и водитель.

ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО, ИДУТ ПРОВЕРКИ

Известно, что сотрудников областного МЧС не привлекали, хотя есть информация, что кто-то из отдыхающих звонил по «тревожному» номеру телефона. В итоге вытаскивать тело мертвой девушки пришлось простому местному жителю. По факту смерти жительницы Южно-Сахалинска проводится проверка.

Отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета после ДТП возбудил уголовное дело. Виновнику трагической аварии грозит до семи лет тюрьмы.

Тем временем, в Макаровском районе сегодня, 3 июля, объявили днем траура по погибшим в ДТП сотрудникам ведомства.

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