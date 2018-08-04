2018-08-04T07:33:47+03:00
Общество

Голодные собаки и трехэтажная вонь: приставы отобрали у асоциальной семьи из Хабаровска замученных животных

Теперь четвероногим ищут хороших хозяев
Элина ОГАНЕСЯН
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Голодные собаки и трехэтажная вонь: приставы отобрали у асоциальной семьи из Хабаровска замученных животныхГолодные собаки и трехэтажная вонь: приставы отобрали у асоциальной семьи из Хабаровска замученных животныхФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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К судебным приставам по Центральному району поступил исполнительный лист о том, чтобы сотрудники ведомства изъяли из квартиры хабаровчан собак. Семья оказалась крайне интересной. Они проживают на первом этаже в двухкомнатной квартиры. Жили себе, не тужили в грязи и гнилье, а тут к ним люди в погонах заявились.

- Граждане не пускали в квартиру работников управляющей организации и специалистов ОАО «Газпромгазораспределение «Дальний Восток». Из-за чего невозможно произвести осмотр технического и аварийного обслуживания внутриквартирного газового оборудования, что могло привести к возникновению чрезвычайной ситуации, поскольку газифицированные жилые здания являются потенциально опасными объектами, - отметили в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Пристав лично вручил в руки жильцам постановление о возбуждении исполнительного производства. Те добросовестно отвечали, что, мол предпримут все необходимые меры, чтобы урегулировать вопросы. Но это было только на словах. В дело вступила мера принудительного характера.

Приставы наведались в гости к проблемным соседям, но такой картины увидеть никак не ожидали. Во-первых, у жильцов уже были сотрудники полиции, что неудивительно. Затем открылась панорама помещения, которое едва ли можно было назвать домом. По словам приставов, в квартире везде был хлам, мусор, тошнотворные запахи передать словами просто невозможно. И это все под соусом девяти собак. Среди них были и бойцовские: стаффордширские терьеры, доберман-пинчеры, дог. Многих их них попросту не выпускали на улицу, морили голодом. А когда четвероногих выпускали на улицу, они бросались на прохожих и кусали их. Те, кто были в заточении, естественно, лаяли и нарушали покой всех жильцов. Владельцы собак все замечания игнорировали.

- Кинологи животных поместили в переносные вольеры, - отмечают в ведомстве. - Собак накормили и отвезли в пункт временного содержания безнадзорных животных, где им будет оказана необходимая ветеринарная помощь и обеспечены надлежащие питание, уход и условия содержания.

Теперь четвероногие ищут новый дом Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

Теперь четвероногие ищут новый домФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

Газовщики наконец-то тоже попали квартиру. Теперь приставы ищут четвероногим новых хозяев, которые смогут показать животным, что такое настоящий дом.

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