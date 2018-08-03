2018-08-03T16:11:48+03:00
Общество

Медицинский поезд отправляется в Хабаровский край

Жители 10 населенных пунктов получат современную и качественную медицинскую помощь
Антон БАЛУЕВ
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Фото: РЖД-МедицинаФото: РЖД-Медицина
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9 августа консультативно-диагностический центр поезд «Академик Федор Углов» прибудет в Комсомольск-на-Амуре. Экипаж поезда состоит из бригады медиков, оснащенных высокоточным рентгенологическим, клинико-диагностическим, эндоскопическим, офтальмологическим и другим оборудованием.

Дальневосточники смогут бесплатно пройти маммографию, рентгенографию, флюорографию, ФГДС, цистоскопию, лабораторные исследования, ультразвуковую диагностику, исследование остроты зрения и слуха, ЭКГ, ЭЭГ, спирографию. При себе нужно иметь направление от медицинского учреждения, полис и паспорт. Направление на консультацию можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли – в негосударственном учреждении здравоохранения. Участники и ветераны Великой Отечественной войны обслуживаются ежедневно без очереди.

Консультативно-диагностический центр будет работать с 9.00 до 18.00.

СПРАВКА

«Академик Федор Углов» – одна из «поликлиник на колесах» РЖД. Поезд назван в честь хирурга Федора Григорьевича Углова.

В 2017 году медицинский поезд побывал на 92-х станциях БАМа и Транссиба, в Иркутской и Амурской областях, Бурятии и Забайкальском крае. Врачи обследовали 11,5 тысяч человек. Почти 2 тысячи пациентов получили направление на госпитализацию для углубленного обследования и получения высокотехнологичной медицинской помощи.

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