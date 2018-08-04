2018-08-04T08:05:09+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае в пятиэтажном доме взорвался бойлер

От мощного хлопка в нескольких квартирах выбило окна
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Хабаровском крае в пятиэтажном доме взорвался бойлерВ Хабаровском крае в пятиэтажном доме взорвался бойлерФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае накануне вечером в Советской Гавани произошел серьезный хлопок паровоздушной смеси. Очевидцы немедленно позвонили в службу «112», откуда вызов перенаправили в региональное МЧС.

- Сообщение о случившемся поступило к нам после 18:00. Звонивший сказал, что инцидент произошел в доме на улице Пугачева. Постройка не была газифицирована. На место незамедлительно выехали спасатели и сотрудники полиции, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Приехав на место вызова сотрудники чрезвычайного ведомства выяснили, что причиной происшествия стал электрический водонагревательный прибор. Из-за взрыва бойлера, в квартире где он был установлен и в соседнем жилом помещении, выбило три окна. Помимо этого, в комнате с водонагревательным прибором от мощного хлопка обрушилась стена. По предварительным данным, несущие конструкции без повреждений.

- Точную причину и оценку произошедшего дадут специалисты, которые работают на месте. Информация о пострадавших к нам не поступала, - добавили в ведомстве.

Для ликвидации последствий привлекались 28 человек и 11 единиц техники.

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