В Хабаровском крае и ЕАО снижается число алиментщиков

СЕГОДНЯ 05:58 2018-08-06T11:01:20+03:00

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Папы и мамы, всеми способами убегающие от алиментов, коммунальные должники, водители, забывающие о штрафах, недобросовестные заемщики — все это люди, которые однажды рискуют столкнуться со службой судебных приставов и прочувствовать на себе гнев законодательной системы. Год за годом в Хабаровском крае снижается число должников, а с этого года дела пошли в гору и в соседней Еврейской автономной области. В 2017 году было принято решение об объединении двух территориальных управлений ФССП, и, судя по первым результатам, это было сделано не зря.

- 1 августа исполнился ровно год со дня нашего объединения, - рассказывает Анатолий Касьяненко, главный судебный пристав управления ФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО. - И за прошедшие полгода в сравнении с полугодием 2017-го удалось окончить фактическим исполнением на 1808 производств больше, работа продолжается, но уже очевидно, что решение об объединении было принято верно.

В обоих регионах стало снижаться число должников по алиментам. Напомним, что за последние годы на законодательном уровне было принято несколько немаловажных решений, которые повлияли на работу судебных приставов с безответственными мамами и папами. Во-первых, вот уже два года перед возбуждением уголовных дел на алиментщиков заводят дела административные. Как показала практика, это тоже весомый аргумент — не всем нужна судимость, чтобы вспомнить о ребенке. Хотя остаются и те, кто доводит ситуацию до крайности. За прошедшие полгода приставы возбудили 529 уголовных дел на злостных неплательщиков алиментов.

- Если говорить о статистике трехлетней давности, то тогда только в Хабаровском крае на исполнении было более 20 тысяч производств, возбужденных в отношении неплательщиков алиментов, - говорит Анатолий Касьяненко. - Сейчас же в Хабаровском крае и ЕАО таких производств 14 тысяч, при этом по ним далеко не все должники скрываются, а платят ежемесячно деньги.

В арсенале приставов есть еще одна мера, появившаяся относительно недавно и успевшая хорошо себя зарекомендовать. Это ограничение в специальном праве. Рискуя сложить водительские права на полку, неплательщики охотнее отдают долги.

В период отпусков и сезона заграничных поездок любители копить долги рискуют оказаться в списке невыездных. По закону приставы имеют право оставить вас на родине при сумме долга свыше 30 тысяч рублей. При этом важно помнить, что снимается такое ограничение не сиюминутно после того как вы, опомнившись, перечислили долги.

- Разумеется, за час до вылета снять ограничение в праве выезда за пределы России нельзя. Лучше заранее позаботиться о своем отпуске или заграничной командировке, зайти в Банк данных исполнительных производств на нашем официальном сайте и узнать, есть ли у вас долги. Оплатить их, кстати, можно также через сайт, - говорит главный судебный пристав.

ЦИФРЫ

За прошедшие полгода приставы арестовали имущество должников на 980 миллионов рублей.

Более 42 тысяч должников из Хабаровского края и ЕАО попадали в список «невыездных».

4,5 тысячи человек из-за долгов лишились права управлять автомобилями.