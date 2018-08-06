СЕГОДНЯ 06:20 2018-08-06T12:39:59+03:00

Паводок в Хабаровске: В городе и его окрестностях подтопило более двухсот дач Фото: Александра ШОПЕНКО

На 6 августа уровень Амура у дальневосточной столицы добрался до отметки в 481 сантиметр

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Гребень паводка на Амуре проходит по территории Хабаровского края. За прошедшие сутки уровень реки у берегов дальневосточной столицы поднялся на пять-шесть сантиметров и составил на 6 августа 481 сантиметр. Гидрологи констатируют: интенсивность подъема Амура снижается.

ПОДМОЧИЛО

В Хабаровске и селах Корсаково-2, Бычиха и Новотроицкое подтоплено 226 дач. В некоторых местах вода вышла на грунтовые дороги, которые ведут к огородам. За двое суток уровень Амура поднимется еще на 15-20 сантиметров. Максимально прогнозируемый уровень воды в реке – 500 сантиметров, опасный для города – 600.

Постепенно уходят под воду острова Дачный, Большой Уссурийский и Кабельный. На последнем под угрозой затопления 27 домов в садоводческом обществе «Дубки». На российской части Большого Уссурийского вода подбирается к домам №№ 3 и 4 по Заречной улице. До строений осталось 15 метров.

В Нанайском районе на 35 сантиметров под водой оказалось 400 метров дороги между селами Дубовый Мыс и Гаси. Проезд по магистрали закрыт.

Ниже по течению в поселке Елабуга Амур поднялся до 474 сантиметров при опасной отметке в 550. Прогнозируемый уровень – 480-520 сантиметров. Накануне в поселение отправилась спецгруппа спасателей для наблюдения за паводковой обстановкой и помощи местным жителям.

УРОЖАЙ НА БАРЖИ

Спасатели продолжают разъяснять приезжающим на острова дачникам о последствиях надвигающегося паводка. Всего в краевой столице и ее окрестностях работают восемь опергрупп.

- Помощи спасателей в эвакуации людей не требуется, проблем не возникает. К реагированию готовы 52 группы, в составе которых 220 человек и 104 единицы техники, в том числе и плавсредства, - сообщил Виталий Дарчия, заместитель начальника ГУМЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению.

Кроме этого, к эвакуации урожая и вещей дачников готовы три грузовые баржи. Также по реке курсируют четыре пассажирских теплохода, один в резерве. Насосы, тепловые пушки и другое необходимое оборудование подготовлены для ликвидации ЧС.

ЦИФРЫ

7-8 августа гребень паводка будет проходить мимо села Троицкое. Уровень Амура у поселения поднимется до отметки в 380-450 сантиметров, опасное явление – 450.

Далее «большая вода» проследует к Комсомольску. У берегов города Юности 9-10 августа уровень реки достигнет отметки в 430-480 сантиметров. Опасное явление – 650.

На период прохождения паводка организован телефон «горячей линии»: 39-61-70.

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