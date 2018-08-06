В Хабаровском крае строят сложный высоковольтный переход через Амур

СЕГОДНЯ 07:40 2018-08-06T11:03:43+03:00

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В регионе возводится новая высоковольтная линия электропередачи «Комсомольская — Селихино – Ванино». Сумма инвестиций в проект - почти десять миллиардов рублей. Благодаря ей электроснабжением будут обеспечены не только рядовые потребители, но и крупные предприятия Ванинского и Совгаванского районов. Самый сложный и объект в рамках строительства ЛЭП - спецпереход через Амур близ Комсомольска-на-Амуре.

В Хабаровском крае строят сложный высоковольтный переход через АмурФото: Александра ШОПЕНКО

Протяженность спецперехода через главную реку края - 2,8 километра. Чтобы перекинуть провода с одного берега на другой, необходимо возвести две опоры, высотой 184 метра. Конструкции, весом 866 тонн каждая, должны быть готовы 15 августа.

В Хабаровском крае строят сложный высоковольтный переход через АмурФото: Александра ШОПЕНКО

Сложность при монтаже такой опоры заключается в том, чтобы приноровиться к погоде, которая в этом году выдалась капризной. При этом возводить конструкцию запрещено при скорости ветра 11 метров в секунду.

В Хабаровском крае строят сложный высоковольтный переход через АмурФото: Александра ШОПЕНКО

ЗАЧЕМ?

Существующая линия 220 киловольт питает потребителей Ванинского и Совгаванского районов. Однако данная схема энергоснабжения устарела и не отвечает современным требованиям. К тому же вывести ЛЭП в ремонт не представлялось возможным - она одна. А случись авария, так два района останутся без света. Не хватало мощностей существующей линии и для подключения крупных промышленных предприятий, в том числе резидентов режима «Свободного порта». Ввод новой линии, протяженностью 380 километров, позволит решить эти проблемы.

В Хабаровском крае строят сложный высоковольтный переход через АмурФото: Александра ШОПЕНКО

- В схемах перспективного развития существуют заявки на подключение тяговых подстанций на участке от Селихино до Ванино. Развитие инфраструктуры энергетики приведет к дальнейшему развитию инфраструктуры БАМа - поезда пойдут уже не на собственном топливе, а на электрической тяге, - сообщил Леонид Стеценко, главный инженер хабаровского филиала Федеральной сетевой компании.

Стоимость проекта - десять миллиардов рублей. В эту сумму вошла реконструкция трех подстанций - «Селихино», «Ванино» и «Комсомольская». На последней было поставлено новое оборудование для захода линии.

В Хабаровском крае строят сложный высоковольтный переход через АмурФото: Александра ШОПЕНКО

- На подстанции вводится новейшее оборудование на микропроцессорной защите и система сбора информации. С помощью нее мы можем контролировать и управлять устройствами, которые находятся на ячейке, - рассказал Вячеслав Орлов, начальник подстанции «Комсомольская».

По счетам специалистов опоры линии должны прослужить не менее 50 лет.