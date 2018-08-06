Вдоль России в темноте: Слепой путешественник проехал автостопом от Калининграда до Хабаровска

СЕГОДНЯ 10:55 2018-08-06T12:39:59+03:00

Десять тысяч километров на попутных машинах Владимир Васкевич преодолел, имея в кармане не более 30 тысяч рублей

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ОТСУТСТВИЕ ЗРЕНИЯ - НЕ ПРИГОВОР

24-летний Владимир Васкевич не видит с детства. В юности он был довольно замкнут в себе, как и многие люди с ограниченными возможностями. Вскоре все это молодому парню наскучило, и он решил полностью изменить свою жизнь: долой диван и телевизор, да здравствуют путешествия.

Способ путешественник выбрал весьма рискованный даже для зрячих людей - автостоп. Сначала опробовал его в поездке на Байкал, а в июне этого года отважился на путешествие по всей стране. Десять тысяч километров: от Калининграда до Владивостока. В кармане не больше 30 тысяч рублей, в рюкзаке все самое необходимое и верные технические помощники - ноутбук и мобильный телефон.

В Хабаровске Владимир впервые, как и на Дальнем Востоке. За плечами - Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ и Чита.

- Давно хотел пересечь Россию. Дальше Байкала как-то все не получалось. Твердо решил для себя, что сперва нужно полностью изучить все регионы нашей Родины, и только потом переходить на заграничные страны. Хочу обратить внимание на то, что автостоп и райдшеринг - это принципиально разные вещи. Райдшеринг - это способ, при котором ты платишь деньги исключительно, чтобы расплатиться за бензин. Затраты минимальные, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Владимир Васкевич. - Сначала я самолетом добрался из Екатеринбурга в Калининград, а затем поехал автостопом. Если честно, всегда удивляюсь тому, что многие считают такие путешествия опасными. Возможно, вы правы, но риск того стоит.

В Хабаровске Владимир провел мастер-класс и презентовал свою книгу «Путешествие без границ». Так как дальневосточная столица заняла в маршруте Владимира практически финальную точку, мы разузнали у него, как прошло его путешествие.

ВМЕСТО ГИДА ТЕЛЕФОН

Гаджеты и интернет - лучшие друзья путешественника. Голосовать на дороге, не зная, что за человек решит тебя подвезти - занятие и впрямь рискованное, так что Владимир вооружился популярным сервисом поиска попутчиков, с помощью которого искал водителей, собиравшихся в нужный ему город. Расходы на бензин делили пополам.

- Каждый может настроить свой телефон на режим для незрячих. Это первый шаг. Все, что обычный человек видит на экране мобильного, озвучивает гаджет, предлагая выполнить те или иные действия, - рассказывает Владимир. - Этим же способом я веду блог, пишу сообщения и нахожу подходящих мне водителей, смотрю отзывы и так далее. Чтобы во всем разобраться самому, мне понадобился где-то месяц. Обычному человеку, думаю, понадобится больше времени, тут мотивация срабатывает.

Мир действительно оказался не без добрых людей. Жители городов, в которых останавливался путешественник, помогали найти нужные здания, подсказывали направления, провожали до гостиниц.

Вдоль России в темноте: Слепой путешественник проехал автостопом от Калининграда до Хабаровска

ПУТЕШЕСТВИЕ - НЕ КАРТИНКИ, А ЛЮДИ, ЭМОЦИИ И ЗАПАХИ

Многие задаются вопросом, зачем вообще путешествовать, если не видеть городов и стран, в которых бываешь? Владимир уверен, что есть много других вещей, которые восполняют этот пробел.

- Для меня самое главное - люди. Они везде отличаются. Я всегда стараюсь почувствовать эмоции местных жителей и перенять их. У меня же нет возможностей увидеть город, но, когда я иду с человеком и слышу его интонацию, проникаюсь его отношением, то мне все это передается. Это самое дорогое. Зачастую мы останавливаемся, и я прошу человека описать все, что находится вокруг меня, это тоже помогает, - говорит путешественник. - Я провожу мероприятия, встречаюсь с людьми, по возможности знакомлюсь с культурой и кухней. В Казани был в музее чак-чака, в Ижевске перепечей наелся. Это такие корзинки из песочного теста. Пермь - столица деревень. Каждый город оставил свои впечатления. В Бурятии даже пробовал строить юрту. Одну из них, правда, сначала сломал. Еще я попробовал местный деликатес: для меня зарубили барана и приготовили из его прямой кишки блюдо. Меня удивило отношение бурятов к природе. Многие из них вообще не едят рыбу, а Байкал для них - священное место.

ХАБАРОВСК - ГОРЫ, ЗЕЛЕНЬ И ДЕВУШКИ

Так как Владимир в Хабаровске впервые, любопытно было узнать, каким наш город предстал перед слепым путешественником. Тем более, что хабаровчане, которые живут в других городах, уже рассказывали ему о наших региональных особенностях.

- Хабаровск почему-то очень сильно напомнил мне Екатеринбург. Именно центр города. Только ваш городе более «мегаполисный» что ли. А может, я просто по дому скучаю. Заметил, что Хабаровск зеленый, много деревьев здесь, газонов. В отличие от Улан-Удэ, чисто, - рассказывает Владимир. - Когда я был в других городах, многие мне говорили, что Хабаровск очень красивый, только разъяснить - почему, не смогли. Да, и про красивых девушек наслышан, про набережную, Утес. Уже успел испытать на себе сопки и горки.

Вместе с Владимиром мы прогулялись по городу, описывая по пути местную архитектуру и алый закат. В конце нашей встречи путешественник обратился ко всем нашим читателям, которым что-то мешает начать двигаться и идти к своей мечте.

- У меня просто есть потребность наполнить свою жизнь красками, поэтому я этим занимаюсь и рассказываю другим, что и они так могут. Даже среди зрячих есть те, кто просиживает жизнь на диване и проводит время бестолково. Необязательно после беседы со мной бежать, сломя голову, из города, достаточно просто начать действовать. Главное, чтобы в голове что-то поменялось. Даже помню, как после экспедиций со мной незрячий парень нашел свою будущую жену. Сейчас они вместе и счастливы. Вывод прост: хочешь чего-то добиться - действуй.