Дайте паспорт, я плыву в Китай: Американец причалил к берегам Чукотки на резиновой лодке

6 Авг. 14:25 2018-08-06T16:24:29+03:00

Изменить размер текста: A A

К берегам Чукотки 3 августа причалила резиновая лодка под парусом с Аляски. На борту был американец. Мужчина в буквальном смысле был обессилен, но все же выбрался на сушу и даже нашел жилой дом. А сделать это было непросто. Во-первых, волны у берегов Чукотки достигают в высоту четыре метра. Но добраться до суши полбеды, найти хоть одного живого человека - вот настоящая проблема. Местные говорят, что иностранцу несказанно повезло.

Дело в том, что Нунямо, куда причалил «турист», расселили еще в 70-х годах этого века, его даже на карте уже не существует, чего уж говорить о магазинах, гостиницах и хотя бы сотне местных жителей. Несколько заброшенных, полуразрушенных деревянных домов неподалеку от морского берега, а кругом сотни километров глухой тайги. Иностранцу повезло случайно набрести на семью из двух стариков-чукч, которые вопреки здравому смыслу остались жить в поселке-призраке. Они единственные, кто не пожелал покидать свой дом. Муж с женой его и приютили, правда, ненадолго. О нелегале они сообщили сотрудникам пограничной службы. А пока дожидались их приезда приютили американца. Пожилая чета даже по-русски говорит не очень хорошо, поэтому о коммуникации на английском языке не шло и речи, общались они на языке жестов.

- Он пришел к старикам, а те его и приняли. Дали ему одежду, чтобы тот переоделся, а его вещи просушили. Он промок до ниточки. Когда из лодки на берег высаживался, его волной накрыло. Чего уж там, волны то большие на море были, да и в самой лодке воды много было, - рассказывает Эдуард Анкаун, местный охотник, который летом ведет в Нунямо свой промысел. - Пенсионеры его накормили. Американец сильно обессилел в пути. В доме стариков переночевал, а потом его пограничники забрали. Их сами старики и вызвали. А так, нормальный он мужик. Стариков благодарил очень, что приютили его.

До ближайшего населенного пункта из Нунямо можно добраться только по морю, путь около 18 километров. Есть и путь по суше, в обход залива Лаврентия через тайгу нужно идти около 100 километров. Поэтому за иностранцем пограничники приплыли на лодке. Он попросил их выдать ему российский паспорт и отпустить. Российские документы ему, конечно же, не дали и не отпустили. Иностранца опросили и доставили в Анадырь, где с ним продолжили беседу. К берегу Чукотки он причалил в среду, а в окружной центр его доставили лишь в пятницу.

- Он говорил, что с нашим паспортом ему легче будет добраться до Китая. О гражданстве, насколько мне известно, он не спрашивал. Вообще мужчина странный очень. Рассказывал пограничникам, что у него судимости были, одна из них за угон, а другая за преступление сексуального характера. При этом американец часто путался в своих словах, что вызывало настороженность, - рассказывает местный житель, который близко знаком с ситуацией.

По предварительной информации, мужчина путешествовал по реке Юкон на Аляске, после чего вышел в Берингов пролив. Оттуда добрался до Чукотки, причем нелегал сам не понимал, куда плывет.

- Не так давно мы провожали в море товарищей на катамаране. У них была экспедиция на четырехтонном судне. Им волны Берингова пролива не так просто давались, а американец на маленькой резиновой лодочке такое расстояние преодолел. По его словам, он с Юкона выехал на лодке, потом его непонятным образом в море занесло, а оттуда ветром прибило к Нунямо. Ситуация эта очень странная. В море ходит исследовательское китайское судно, через которое он мог бы попасть в Китай, забравшись на него. Если он планировал до туда добраться. Вообще, на самом деле не очень понятно, все ли в порядке с американцем в плане психического здоровья, - высказывает сомнение Павел Кошеленко, чукотский журналист.

По предварительной информации, сейчас американец проходит специализированное обследование. Что будет с ним по его завершению пока не известно. Представители местных властей от комментариев отказываются, в генконсульстве США и российском МИД просят направить официальный запрос на получение информации. Редакция «Комсомольской правды» в Хабаровске» напишет в эти ведомства письма с просьбой пролить свет на ситуацию, а также продолжит следить за судьбой гражданина США.