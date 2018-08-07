Вулкан на Камчатке выбросил в воздух двухкилометровый столб пепла

СЕГОДНЯ 07:07 2018-08-07T07:53:53+03:00

Вулкан на Камчатке снова выбросил в воздух два километра пепла Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

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На Камчатке вулкан Карымский выбросил в воздух пепел. Это произошло сегодня, 7 августа днем. Высота выброса составила 2,5 километра, при том, что сам Карымский возвышается над землей примерно на 1,5 километра.

- С учетом направления ветра шлейф протянулся на 15 километров в северо-восточном направлении от вулкана. На пути его распространения населенных пунктов не было. Сотрудники единых дежурно-диспетчерских служб не сообщали о выпадении пепла в селах и поселках региона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В чрезвычайном ведомстве также отметили, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Помимо этого там нет и зарегистрированных туристических групп.

К слову, Карымскому присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. На прошлой неделе вулкан уже извергал в воздух пепел. Правда, тогда ветром его разнесло на 33 километра в сторону моря.