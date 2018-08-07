СЕГОДНЯ 07:16 2018-08-07T08:49:11+03:00

Спустя 80 лет: Поисковики раскрыли тайну авиакатастрофы 1938 года в Хабаровском крае Фото: Социальные сети

Участники нашли на месте крушения двух воздушных судов останки, которые могут принадлежать Якову Сорокину, легендарному летчику, обладателю ордена «Знак Почета» [фото]

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В 1938 году воздушное судно «Родина» с женским экипажем на борту вылетело из Москвы, чтобы установить международный рекорд по дальности полета, долетев до Дальнего Востока. Но приземлиться благополучно у летчиков на аэродроме Хабаровска так и не получилось, высадились у реки Амгунь.

На поиски женщин отправились сразу два самолета «Дуглас» и ТБ-3. В воздухе воздушные судна столкнулись и потерпели крушение. Прямо на глазах у женщин-летчиц. Большинство пассажиров, среди которых были журналисты и члены экипажа погибли. Среди них числился командир воздушного судна Яков Сорокин - представитель высшего командного состава, обладатель ордена «Знак Почета». Трагедия хранит немало догадок. Сейчас уже никто не сможет ответить на интересующие вопросы и пролить свет на события 80-летней давности. Даже число погибших в разных данных не совпадают.

Спустя почти век, участники приморского регионального отделения «Авиапоиск» провели в селе имени Полины Осипенко в районе авиакатастрофы 1938 года полевые работы. Активисты отправились в экспедицию с одной целью - раскрыть тайну одной из самых громких авиационных происшествий того десятилетия.

- Мы с этой целью шли в экспедицию. Готовились к ней порядка года, потому что работу нам нужно было выполнить масштабную. Запланировав маршрут, мы, в составе пяти человек, приступили к выполнению задачи, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Ярослав Ливанский, командир поискового объединения «Авиапосик». - Тут, скорее всего, имело место быть профессиональное чутье, которое помогло нам не перекапывать сотни гектаров земли, а остановиться на нужном участке. Работали на месте катастрофы мы три дня. Результаты превзошли все наши ожидания.

Спустя 80 лет: Поисковики раскрыли тайну авиакатастрофы 1938 года в Хабаровском краеФото: Социальные сети

Посудите сами, через 80 лет поисковики нашли на месте катастрофы 204 костных фрагмента, пряжки от парашютных систем на 11 человек, пуговицы, летные очки, наушники шлемофонов, оборудование штурманов, набор гаечных ключей и орден «Знак Почета».

Спустя 80 лет: Поисковики раскрыли тайну авиакатастрофы 1938 года в Хабаровском краеФото: Социальные сети

- Орден лежал вместе с останками одного из членов экипажа, которого мы подняли в районе расположения носовой части бомбардировщика, - рассказывает поисковик Игорь Тетерин, - По информации о награждениях, такой орден был у командующего ВВС 2-й ОКА Якова Васильевича Сорокина. Если информация, что в экипаже был только один обладатель этой награды, подтвердится, значит, останки знаменитого летчика не были захоронены в Комсомольске, как раньше считалось.

Сейчас все останки и другие раритетные фрагменты находятся на хранении у объединения. Пока нет уверенности в том, что власти будут проводить ДНК-экспертизу, чтобы удостовериться, кому принадлежат найденные останки. Активисты, в свою очередь, написали официальный запрос в военный архив, чтобы выяснить, мог ли орден принадлежать кому-то, кроме Якова Сорокина.

Спустя 80 лет: Поисковики раскрыли тайну авиакатастрофы 1938 года в Хабаровском краеФото: Социальные сети

- Наша задача сейчас - добиться того, чтобы кости захоронили в Комсомольске, где уже есть могилы. Остальные раритетные вещи уже направлены в село Полины Осипенко, – резюмирует Ярослав Ливанский.

Ставить точку в трагедии прошлого века пока рано, пока все детали не найдут официального подтверждения на ее месте будет многоточие.

Спустя 80 лет: Поисковики раскрыли тайну авиакатастрофы 1938 года в Хабаровском краеФото: Социальные сети

Спустя 80 лет: Поисковики раскрыли тайну авиакатастрофы 1938 года в Хабаровском краеФото: Социальные сети

Спустя 80 лет: Поисковики раскрыли тайну авиакатастрофы 1938 года в Хабаровском краеФото: Социальные сети

Спустя 80 лет: Поисковики раскрыли тайну авиакатастрофы 1938 года в Хабаровском краеФото: Социальные сети