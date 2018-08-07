Первые три месяца после открытия «Обход Хабаровска» будет бесплатным

СЕГОДНЯ 08:16 2018-08-07T08:49:11+03:00

По планам, первую платную магистраль на Дальнем Востоке сдадут в октябре 2020 года [фото]

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В окрестностях краевой столицы продолжается строительство магистрали «Обход Хабаровска», которая свяжет три федеральные трассы - «Уссури» (Хабаровск-Владивосток), «Амур» (Чита-Хабаровск) и «Восток» (Хабаровск-Находка). Кроме того, автодорога разгрузит дальневосточный центр от транзита большегрузов.

ГОТОВЬТЕСЬ РАСКОШЕЛИТЬСЯ

Общая протяженность объездной дороги - 26,8 километра. Она включает в себя строительство 24 мостов и путепроводов, а также пяти развязок. Пройдет объездная дорога недалеко от села Сосновка до существующей трассы «Восток» в районе села Тополево, огибая не только Хабаровск, но и пригородные села Ракитное, Ильинка и Гаровка-1 с востока.

Дополнительно построят девять километров поселковых дорог для заезда на «Обход» с прилегающих трасс.

Магистраль будет четырехполосной с максимально разрешенной скоростью 120 километров в час. Пропускная способность дороги - 25 тысяч автомобилей в сутки. Проезд по «Обходу» будет платным, базовая ставка - шесть рублей за километр. Плату будут взимать на пяти пунктах.

- Первые три месяца проезд по «Обходу Хабаровска» будет бесплатным. Это делается для того, чтобы люди присмотрелись к дороге и приняли ее, - отметил Данил Григорьев, первый заместитель руководителя КГКУ «Краевой центр развития государственно-частного партнерства».

Фото: группа компаний "ВИС"

ШКОДНИКИ

Исчезнет из-за развернувшийся стройки существующей путепровод, который проходит над Матвеевским шоссе. К тому же закрыто движение на участке дороги, которая проходит через поселок Березовка, с выездом на комсомольскую трассу.

- Знайте, это мы шкодничаем и будем это делать еще около года. Там сложный участок переустройства тепловых сетей, поэтому мы были вынуждены закрыть всю дорогу, чтобы не открывать реверсивное движение - это небезопасно, - сказал Данил Григорьев.

Первые три месяца после открытия «Обход Хабаровска» будет бесплатнымФото: Александра ШОПЕНКО

На пересечении «Обхода» с населенными пунктами находится протяженная газовая труба, порядка 46 километров линий электроснабжения различных владельцев, девять километров тепломагистрали и сети связи как гражданских, так и военных организаций. Большую часть хозяйства строители уже перенесли.

- Переустройство всех сетей мы должны завершить в этом году. Также сейчас мы возводим «тело» дороги - земляное полотно. Всего по проекту необходимо 10,9 миллионов кубических метров песка для того, чтобы возвести насыпь. Уже отсыпано порядка 23 процентов, к концу третьего квартала увеличить до пяти тысяч. До конца года намерены закончить возведение насыпи на 63 процента, - сообщил Данил Григорьев.

«ОБХОД ХАБАРОВСКА» ПОЕДЕТ ВО ВЛАДИВОСТОК

Проект объездной дороги в числе других проектов отправится на Восточный экономический форум, который пройдет в приморской столице. Казалось бы: финансирование есть, строительство идет, зачем представлять уже реализуемый проект инвесторам?

- Дорога - это жизнь. Это значит, что должны быть отели, мотели, пункты питания, медпункты и так далее. Вокруг таких скоростных трасс должна развиваться инфраструктура. Будем показывать, какой мощный проект у нас реализуется в районе Хабаровска, чтобы привлечь компании, в том числе и иностранные, которые знают, как организовать современный сервис на современных трассах, - поделился Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края.

Первые три месяца после открытия «Обход Хабаровска» будет бесплатнымФото: Александра ШОПЕНКО

СПРАВОЧНО

Объездная дорога строится в рамках концессионного соглашения, которое было заключено в 2016 году на 15 лет между правительством Хабаровского края и ООО «Региональная концессионная компания». Стоимость проекта превышает 43 миллиарда рублей. Одна четвертая от суммы - частные инвестиции. Средства также идут из краевого бюджета (порядка 11 миллиардов) и федеральной казны (18,773 миллиарда).