Медведи запугали жителей села в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 11:26 2018-08-07T12:27:33+03:00

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БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ

Жители Вострецово, небольшого села у Охотского моря, каждый день и ночь видят разгуливающих по улицам и огородам медведей. Бывает, что за сутки к людям выходит сразу несколько косолапых, и не по одному разу. Животные держат в страхе всех сельчан. Они боятся не только за свои жизни, но и за домашних животных. Скота там почти нет, поэтому косолапые охотятся за питомцами. Сначала один из них утащил сторожевого пса, а в начале недели гонялся по огороду за кошкой. Нападений на людей пока не было, но местные считают, что береженого бог бережет. Особо опасных просто отстреливают.

- В этом году самое настоящее нашествие этих диких животных! С начала сезона уже четверых застрелили. Однажды утром медведь зашел на территорию завода по разведению рыбы и вырвал пса прямо из ошейника, а потом задавил. Собака была крупная, размером с овчарку. Вы только представьте какая у него сила. - говорит Игорь Мироненко, начальник отдела по вопросам безопасности администрации Охотского района. - По огородам лазают, местных жителей пугают. Они, конечно, в ужасе. Но администрация района держит руку на пульсе. Контролируем ситуацию.

ЗАПОЛОНИЛИ ВСЕ СЕЛО

Косолапые разгуливают по огородом, гоняют кошек и утаскивают собакФото: Предоставлено очевидцем

Задранного пса нашли в тот же день. Медведь оттащил его примерно на 20 метров от завода. Есть его косолапый не стал, бросил и ушел в лес. Сотрудники предприятия боятся в следующий раз оказаться на месте четвероногого сторожа, поэтому, как стемнеет, предпочитают на улицу не выходить. Запираются в помещении и сидят до утра.

- В этом году прямо ужас какой-то творится. Заполонили село, страшно, что тут творится! В прошлом году их практически не было. Появлялись в селе, но очень редко, - вспоминает Виталий Забарунин, глава глава сельского поселения Вострецово. - Этим летом они и днем, и ночью по улицам гуляют.

Местные власти считают, что к людям косолапые выходят от голода. В лесу для них пищи нет - год не урожайный. Еще одна причина - село находится прямо на берегу Охотского моря, куда медведи ходят рыбачить, а по пути заходят и в населенный пункт. Там их манят запахи.

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА

Выброшенный куда попало мусор - для медведей самое настоящее лакомство, подгнившие отбросы - самый настоящий деликатес. Часто люди забывают об этом и беспечно оставляют по родному селу "бомбы замедленного действия". Но и это не все, чем они сами себе портят жизнь.

- Удобрений у нас нет, поэтому картошку сажают на икру и селедку. Со временем все это начинает гнить, испускать запахи, которые манят медведей. Они возможность полакомиться не упускают и выкапывают картошку в поисках вкусняшек, а потом люди без урожая остаются, - отмечает Сергей Мамонов, охотник, который занимается отстрелом диких животных. - Причем взглядом люди с медведем часто встречаются, но пока серьезных стычек не было. Все обходилось без крови.

А ЕЩЕ БЫЛ БЫЛ СЛУЧАЙ...

Совсем недавно в пригороде Хабаровска дачникам пришлось лопатой отбиваться от наглого гималайского медведя. Он зашел в сарай и стащил несколько куриц, пока его не выгнали с участка. Бросаться на людей косолапый не стал, просто сбежал в лес. Охотоведы занимаются его поимкой, а, отловив хищника, отвезут подальше в лес, чтобы вернуться к дачникам было сложнее. Он несколько дней подряд захаживал к огородникам подкрепиться.

А в Комсомольском районе хищники решили не рисковать, выходя к людям. Во всяком случае не к живым. Медведи раскапывали могилы и лакомились умершими.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Как себя вести при встрече с медведем

Специалисты в первую очередь рекомендуют ходить по лесу, издавая громкие звуки: кричать, греметь металлическими предметами или хлопать в ладоши. Внезапное появление человека для медведей - сюрприз, а они их очень не любят. Могут испугаться и напасть.

- При встрече с медведем постарайтесь не паниковать и незаметно удалиться. Ни в коем случае нельзя бежать. Это может только спровоцировать нападение хищника, а не спасти вам жизнь. Если медведь идет на вас, то лучше стоять и уверенным голос говорить ему, чтобы он уходил. Лупить его палками, если он забрался в огород, не стоит. Если стоять очень страшно, можно без резких движений двигаться к нему, но медленно. Это может испугать хищника, и он убежит, - советует Олег Егорушкин, заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды Хабаровского края.

Специалисты также рекомендуют поднять над головой рюкзак или сумку. Это визуально сделает вас больше. А еще ни в коем случае не смотрите зверю в глаза - для любого хищника это признак готовящегося нападения. Медведь в таком случае, скорее всего, атакует вас первым.

Напасть косолапый может в нескольких случаях: если он охраняет свою добычу, ягодное или рыбное место, которые не хочет покидать, еще один вариант - медведица защищает медвежат. В остальных случаях хищники издалека чувствуют запах и приближение человека и сами стараются избежать этой встречи.