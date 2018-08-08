СЕГОДНЯ 05:30 2018-08-08T05:43:12+03:00

Паводок в Хабаровском крае: подтопленцы 2013 года спокойны, главное – уголь не подмочило Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Взгляд с высоты птичьего полета показал, что особой угрозы крупным населенным пунктам края нет

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Гребень паводка продолжает идти по территории Хабаровского края. Под пристальным вниманием властей и экстренных служб находятся районы и поселения, которые, в первую очередь, пострадали от «большой воды» в 2013 году.

«УСПОКАИВАТЬ НИКОГО НЕ ХОЧУ»

Серьезный урон наводнение пятилетней давности нанесло Нанайскому (села Дубовый мыс, Даерга, Троицкое) и Хабаровскому районам (села Вятское, Малышево, Петропавловка). Над этими территориями и пролетел вертолет с первыми лицами края на борту. Власти констатировали: «массового затопления домов не будет, может, подтопит какие-то огороды».

Куда хуже обстоят дела на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский, где ряд участков ушли под воду. Если Амур будет подниматься и дальше, то у местных «будут проблемы».

- Всех дачников мы предупредили, МЧС дежурит на островах, силы и средства находятся в боевой готовности. Успокаивать никого не хочу, но мы предпринимаем все необходимые меры и надеемся, что переживем этот гребень паводка, который вскоре должен пройти. По данным, которые мне предоставляют ежедневно, подъем воды остановился. Явной угрозы жизни людей нет, - сказал Вячеслав Шпорт, глава Хабаровского края.

УГОЛЬ СУХ

Местные жители, по словам губернатора, готовы к паводку, в отличие от 2013 года. Тогда, пять лет назад, под водой оказались котельные и уголь, которые поставили в районы в рамках «северного завоза». Сейчас ситуация иная – твердое топливо не подмочило. Единственное, от возможного подтопления спасают электротехническое хозяйство.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Гребень паводка, как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, миновал Хабаровск. Сейчас уровень Амура у краевой столицы начал снижаться и на сегодняшний день, 8 августа, составляет 478 сантиметров (минус пять сантиметров за сутки). «Большая вода» отбывает вниз по течению к Комсомольску. Согласно прогнозам, вода в реке по маршруту следования гребня может повышаться до неблагоприятных отметок.

Цифры

У села Елабуга Амур достиг отметки в 491 сантиметр (плюс восемь сантиметров за сутки). 8-9 августа вода в реке, как говорят гидрологи, может подняться до 490-500 сантиметров, неблагоприятный уровень – 450, опасный – 550 сантиметров.

Река у села Троицкое пополнилась водой на семь сантиметров за сутки - уровень Амуре здесь составляет 336 сантиметров. 9-10 августа прогнозируемая отметка главного водоема региона – 360-400 сантиметров. Неблагоприятный уровень – 380, опасный – 450 сантиметров.

На 13 сантиметров за сутки поднялся уровень воды в Амуре у села Малмыж. Сейчас река находится на отметке в 357 сантиметров. 10-11 августа Амур составит 400-450 сантиметров. Неблагоприятная отметка – 400, опасная – 560 сантиметров.

До Комсомольска гребень паводка доберется 11-13 августа. В этот период Амур у берегов города Юности поднимется до 430-500 сантиметров. Неблагоприятный уровень – 450, опасный – 650 сантиметров. Сейчас Амур у Комсомольска добрался до отметки в 356 сантимтеров (плюс 11 сантиметров за сутки).

На период прохождения паводка организован телефон «горячей линии»: 39-61-70.

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