СЕГОДНЯ 10:02 2018-08-08T10:09:48+03:00

Николай Валуев проводит отпуск вместе с супругой в Хабаровском крае. ФОТО: из аккаунта Николая Валуева в инстаграмме.

После сплава по дальневосточным рекам, известный депутат и спортсмен отправится в Чегдомын, где проведет отборочный тур по футгольфу [фото, видео]

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- А вы где проводите свой отпуск? Поехали с семьей отдыхать в Хабаровский край. Сплав по реке, рыбалка, свежий воздух и комары с мошкой. 15 августа увидимся в поселке Чегдомын, проводим вместе с СУЭК отборочный этап Чемпионата России по футгольфу. - такая запись появилась в твитере Никлая Валуева, известного российского боксера и депутата государственной думы.

nickvaluev Николай Валуев путешествует по Хабаровскому краю: "Всё. В тайгу. Далеко".

Политик вопреки всем стереотипам место для отпуска выбрал совсем не чиновничье. Не заморские острова, а свой Дальний Восток, который даст фору своей таежной красотой многим именитым пляжам и курортным местам.

Видеоролик, на котором звезда политики и спорта Николай Валуев чистит рыбу в нашем регионе с философскими мыслями о настоящих рыбаках набрало больше 15 тысяч просмотров.

nickvaluev Николай Валуев в отпуске в Хабаровском крае.

Да и комментарии в основном положительные. Вот некоторые из них:

- Николай ! Красавец!

- Николай класс! Молодец- реальный пример, как надо нормально время проводить.. Любить нашу природу! Сам обожаю такой отдых! Так держать!

- Какая красивая природа!

Супруга Николая Галина вместе с ним также решилась на сплав по дальневосточной реке. Рядом с огромными сумками багажа девушка смотрится довольно мужественно.

nickvaluev На своей странице в социальной сети Николай Валуев с удовольствием делится фотографиями, сделанными на Дальнем Востоке: "Полетели с женой на сплав. Молодец не побоялась".

Оказалось, что семейный сплав - не единственное за чем Николай Валуев приехал в Хабаровский край.

- Николай приедет к нам 16 числа. В это день у нас запланированы спортивные мероприятия: футгольф и велопробег. В планах, что он будет принимать участие в каждом из них, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Григорий Феофанов, заместитель директора АО «Уралуголь». - На сколько мне известно в следующую среду он сядет в поезд на вокзале Хабаровска и на следующий день уже будут в Чегдомыне. Сейчас, скорее всего он сплавляется по реке Анюй, но пока на связь с нами не выходил, поэтому точных координат у нас нет.

А пока первенство по футгольфу не стартовало, Николай радует своих подписчиков новыми фотографиями дальневосточных красот на зависть депутатам, которые проводят время в офисе в думе и коллегам, променявшим отдых в России на заграничные туры.