Николай Валуев проводит отпуск вместе с супругой в Хабаровском крае
- А вы где проводите свой отпуск? Поехали с семьей отдыхать в Хабаровский край. Сплав по реке, рыбалка, свежий воздух и комары с мошкой. 15 августа увидимся в поселке Чегдомын, проводим вместе с СУЭК отборочный этап Чемпионата России по футгольфу. - такая запись появилась в твитере Никлая Валуева, известного российского боксера и депутата государственной думы.
Политик вопреки всем стереотипам место для отпуска выбрал совсем не чиновничье. Не заморские острова, а свой Дальний Восток, который даст фору своей таежной красотой многим именитым пляжам и курортным местам.
Видеоролик, на котором звезда политики и спорта Николай Валуев чистит рыбу в нашем регионе с философскими мыслями о настоящих рыбаках набрало больше 15 тысяч просмотров.
Да и комментарии в основном положительные. Вот некоторые из них:
- Николай ! Красавец!
- Николай класс! Молодец- реальный пример, как надо нормально время проводить.. Любить нашу природу! Сам обожаю такой отдых! Так держать!
- Какая красивая природа!
Супруга Николая Галина вместе с ним также решилась на сплав по дальневосточной реке. Рядом с огромными сумками багажа девушка смотрится довольно мужественно.
Оказалось, что семейный сплав - не единственное за чем Николай Валуев приехал в Хабаровский край.
- Николай приедет к нам 16 числа. В это день у нас запланированы спортивные мероприятия: футгольф и велопробег. В планах, что он будет принимать участие в каждом из них, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Григорий Феофанов, заместитель директора АО «Уралуголь». - На сколько мне известно в следующую среду он сядет в поезд на вокзале Хабаровска и на следующий день уже будут в Чегдомыне. Сейчас, скорее всего он сплавляется по реке Анюй, но пока на связь с нами не выходил, поэтому точных координат у нас нет.
А пока первенство по футгольфу не стартовало, Николай радует своих подписчиков новыми фотографиями дальневосточных красот на зависть депутатам, которые проводят время в офисе в думе и коллегам, променявшим отдых в России на заграничные туры.