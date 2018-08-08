2018-08-08T11:24:01+03:00
Общество

Сахалин и Японию связала паромная переправа

Поездка на лайнере по Охотскому морю обойдется меньше, чем в восемь тысяч рублей
Мария ИГНАТЬЕВА
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Сахалин и Японию связала паромная переправаСахалин и Японию связала паромная переправаФото: Правительство Сахалинской области
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Из Сахалина в Японию выехал первый в этом году паромный лайнер с пассажирами на борту. Катамаран «Пингвин» отчалил из порта в Корсаково и уже прибыл в Вакканай на острове Хокайдо. Судно рассчитано на 80 человек, но в первый рейс отправили лишь 13.

Стоимость поездки по сравнению с прошлым годом не изменилась: четырехчасовой путь в одну сторону для взрослого обойдется в 7 тысяч 800 рублей. Для детей от 6 до 12 лет – 3 тысячи 900 рублей. А для детей до 6 лет путешествие обойдется бесплатно. Платить не нужно и за груз до 50 килограммов.

- Поездки взрослых с детьми или даже детских групп в таких условиях особенно выгодны, - отметил Геннадий Котликов, заместитель генерального директора по развитию акционерного общества «ТЭК «Дальтранссервис». - По расписанию вплоть до окончания навигации, которое намечено на 22 сентября, «Пингвин» будет трижды в неделю отправляться из Корсакова и из Вакканая. Поэтому при наличии визы поездка в Японию может стать приятной обыденностью для любого гражданина России.

Для жителей Сахалина, как сообщили в пресс-службе компании, такие поездки уже стали популярными. В 2017 году в Японию на «Пингвине» съездили одна тысяча 300 пассажиров. В 2016 году их было вдвое меньше.

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