СЕГОДНЯ 03:48 2018-08-09T03:49:49+03:00

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Хабаровске в 2018 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Разбираемся, в какую цену обойдутся сборы в школу сына и дочери хабаровским родителям в 2018 году

Изменить размер текста: A A

1 сентября - время неоднозначное. Детишки, ждут встречи с одноклассниками, мечтают поделиться рассказами о своих летних приключениях и, конечно, похвастаться своими обновками. А родители перелопачивают горы информации, пытаясь найти для своих чад все необходимое для организации учебного процесса и не остаться при этом с пустыми кошельками. Что нужно обязательно приобрести к учебному году 2018, и в какую сумму это встанет хабаровчанам?

РАНЦЫ И РЮКЗАКИ

Школьный ранец - это не только сумка для учебников и тетрадок. Это верный спутник и добрый товарищ для каждого ученика: от первоклашки до выпускника. И выбирать его нужно, руководствуясь не только эстетическими соображениями.

- В настоящее время ассортимент рюкзаков и школьных сумок существенно изменился, - рассказывает Надежда Юрьевна, директор одного из хабаровских магазинов. - На хабаровском рынке преимущественно российские модели. Они легче, удобнее и анатомически более правильные, нежели китайские аналоги, но при этом не уступают китайским и европейским по красоте и функциональности. Средняя стоимость такого ранца от полутора тысяч рублей.

Оптимальным выбором для младшего школьника специалисты называют ортопедические ранцы, однако цены на них кусаются - до 12000 рублей.

Что ж, хорошему рюкзаку - хорошая цена. Однако существует обширный альтернативный рынок: сайты бесплатных объявлений предлагают жителям Хабаровска школьные рюкзаки, как новые, так и б/у в ценовом диапазоне от пятисот до полутора тысяч рублей. Также многие родители по достоинству оценили сервис «коллективных закупок» - систему, дающую возможность закупать товары по оптовым ценам и к тому же сэкономить на стоимости доставки. Разумеется, свои подводные камни есть и здесь - можно столкнуться с недобросовестным продавцом, а в случае брака или выявления каких-либо недостатков возможны сложности с возвратом товара.

- Администрация форума не несет ответственности за деятельность организаторов коллективных закупок, качество товаров, порядочность продавцов и чистоту сделок и не контролирует ход проведения закупки, - отмечает Мария, администратор одного из форумов, поддерживающего сервис совместных закупок. - Конечно, в случае возникновения ЧП мы окажем помощь пострадавшим, но никаких гарантий предоставить, увы, не можем.

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Список необходимых школьных принадлежностей обычно вывешивается на информационных досках школ уже в самом начале лета. Стандартный пакет включает следующие позиции:

- дневник;

- тетради различной толщины и разлиновки;

- пенал, ручки, линейки, ластики, карандаши;

- альбом и прочие принадлежности для рисования и/или черчения;

- обложки для книг и тетрадей;

- цветная бумага, картон, ножницы - для трудов в начальной школе.

Список может быть расширен и дополнен в зависимости от учебного плана, а потому, чтобы избежать лишних трат, его стоит уточнить у классного руководителя. Рынок канцелярии огромен - от школьных ярмарок и громадных сетевых супермаркетов, где можно бродить часами, до крошечных магазинчиков и лоточков на остановках. Ценники тоже различаются.

- Желающим купить все и сразу, безусловно, следует обратить внимание на распродажи, - комментирует Наталья, менеджер отдела продаж одного из крупных хабаровских магазинов канцелярии. - Цена будет ниже, как за счет объема покупки, так и за счет действующих акций, они могут быть как на группы товаров определенной марки, так и на групповые покупки, к примеру, купив пенал, можно получить в подарок карандаши, или альбом для рисования.

В среднем, чек на покупку составит от 1500 до 3000 рублей.

ОДЕЖДА

Вопрос формы - одна из самых затратных статей школьных сборов. Большинство хабаровских школ вернулись к определенному виду одежды для учащихся.

Комплекты обычно заказывают у производителей на весь класс либо шьют на заказ - ценовая политика здесь тоже индивидуальна.

Учебные заведения, сохранившие свободную форму, рекомендуют своим воспитанникам придерживаться делового стиля одежды. Ассортимент ее в хабаровских магазинах весьма велик. Что же входит в стандартных комплект для мальчишек и девчонок?

- Для мальчиков это: рубашки, костюмы-двойки и тройки, нижнее белье, аксессуары: ремни, галстуки, заколки, сумки для сменной обуви. Средний ценник на них зависит от страны производителя. В среднем, это от двух до пяти тысяч рублей. - рассказывает Надежда Юрьевна, директор одного из хабаровских магазинов. - Комплекты для девочек, разнообразнее - юбки, сарафаны, платья, различные блузки, пиджаки, трикотаж: гольфы, колготки, нижнее белье. И, конечно, ленты, резинки, заколки, банты, сумочки, кошельки — все то, что украшает юных модниц. Здесь стоимость полного комплекта может доходить и до шести - восьми тысяч рублей.

Интернет-магазины и совместные закупки, впрочем, могут выручить и здесь, позволив сократить цену на 15 - 20%. Те же, кто придерживается правила «все лучшее - детям» могут ограничиваться только собственной фантазией.

СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ

Качественная и удобная спортивная форма - мечта любого юного спортсмена. Приличная ортопедическая обувь обойдется мамам и папам примерно в три тысячи рублей. Более бюджетные аналоги от 1000. От полутора до трех тысяч придется потратить на спортивный костюм и футболки. Широкий выбор их предлагают как специализированные спортивные магазины, так и магазины детской одежды и продавцы на рынках. Справедливости ради стоит отметить, что цена у них различается не слишком.

ПОСОБИЯ И АТЛАСЫ

Помимо всего прочего общепринятой является практика покупки необходимых для учебного процесса школьных пособий: рабочих и проверочных тетрадей, атласов и контурных карт. Традиционно, закупают их вскладчину с помощью классного руководителя или представителей родительского комитета.

Ценоформирование на рынке учебных пособий зависит от огромного количества факторов: учебной программы, способа приобретения, количества учеников в классе, даже от времени покупки. Однако, в среднем, не превышает 3000 рублей.

ИТОГО

Итог малоутешителен. Для того, чтобы собрать в школу сына, хабаровским родителям придется выделить из бюджета:

- ранец — от 500 до 12000 рублей;

- канцелярия — от 1500 до 3000 рублей;

- школьная форма от 2000 рублей;

- физкультурная форма — от 2500 до 6000 рублей;

- учебные пособия — около 3000 рублей.

Если в школу пойдет дочь:

- ранец — от 500 до 12000 рублей;

- канцелярия — от 1500 до 3000 рублей;

- школьная форма от 3000 рублей;

- физкультурная форма — от 2500 до 6000 рублей;

- учебные пособия — около 3000 рублей.

И не забудьте про букет в подарок учителю! Правда, здесь можно сэкономить, нарезав на даче красивых астр или гладиолусов, но для этого, должна быть дача.