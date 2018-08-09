Бойтесь, нарушители: Хабаровске спасатели первыми в ДФО вооружились сверхмощными катерами

СЕГОДНЯ 04:37 2018-08-09T05:43:23+03:00

Суда не боятся шторма и могут развивать скорость до 75 километров в час

Изменить размер текста: A A

На вооружение региональной госинспекиции по маломерным судам (ГИМС) в рамках госзаказа поступили два новых катера «Марлин 900 Cabin». Суда за 22 миллиона рублей каждое, прибыли в краевую столицу из Санкт-Петербурга.

СПОРАМ - НЕТ

Корпуса «Марлинов» выполнены из толстого алюминия, что дает судну возможность спасать нерадивых рыбаков, которые вышли на реку за добычей во время ледохода. Катер оснащен двумя дизельными двигателями мощностью 440 лошадиных сил каждый. При весе в шесть тонн судно может развивать максимальную скорость до 75 километров в час.

Бойтесь, нарушители: Хабаровске спасатели первыми в ДФО вооружились сверхмощными катерамиФото: Александра ШОПЕНКО

- Запас хода катера - 20 часов автономного плавания. Катера оснащены тепловизорами, что теперь позволяет нам совершать поисково-спасательные работы даже ночью, эхолотами, радарами и радиодозиметрами. Суда весьма комфортабельны, в них имеется гальюн, душ, печка, умывальник, каюта. На борту одновременно может находится до 12 человек личного состава, - рассказал Игорь Потапов, начальник Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю.

Круговое видеонаблюдение и видеофиксация ведется с помощью шести камер, которые установлены по периметру катера. Это позволяет не отвлекаться водителю и уходить от спорных моментов с нарушителями на воде.

ПУЗОМ КВЕРХУ

После оверкиля (переворачивания) катер самостоятельно сможет вернуться в положение ровный киль. Для этого на борту срабатывает баллон из ПВХ, который и возвращает судно в исходное положение.

Бойтесь, нарушители: Хабаровске спасатели первыми в ДФО вооружились сверхмощными катерамиФото: Александра ШОПЕНКО

Не боится «Марлин» и двухметровых волн - спецсистема позволяет катеру идти, не «зарываясь носом» в пучину.

Сможет помочь катер и пожарным, подавая воду из водоема через рукава.

- Экипаж «Марлина» обязательно должен состоять из двух человек - судоводителя и штурмана. Нас специально отправляли на завод-изготовитель, где нам рассказали о конструкции и объяснили все нюансы управления такими катерами, - поделился Олег Пономарчук, старший государственный инспектор краевого ГИМС.

Кроме «Марлинов», на вооружение спасателям поступил еще и катер на воздушной подушке. Поставка других образцов техники не за горами - с приходом нового главы МЧС взяло курс на обновление оснащения.