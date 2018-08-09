Глава МЧС наказал подготовиться к осенним паводкам в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:40 2018-08-09T06:57:36+03:00

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В Хабаровск прибыл министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. В ходе визита глава МЧС отметил, что край должен подготовиться к циклонам, которые традиционно обрушиваются на Приморье и Хабаровский край в начале осени.

- Конец августа-начало сентября - сезон циклонов, дождей. Сейчас вы потренировались, будьте готовы, - подчеркнул Зиничев.

Дополнительных сил и средств, как было отмечено на совещании, краю не требуется, так как регион подготовился к прохождению паводка. За «большой водой» будут следить вплоть до ее смещения к Николаевску-на-Амуре.

БЕСПОКОЙНЫЕ СБРОСЫ

Однако беспокойство вызвали холостые сбросы Бурейской ГЭС. Напомним, что суммарный расход гидроэлектростанции составляет 3,5 тысячи кубометров в секунду. Затворы водосбросной части плотины закроют, когда уровень воды в водохранилище опустится до 251,5 метра. Сейчас он составляет 252,82 метра.

- 3,5 тысячи кубометров в секунду, я считаю, что это много, - сказал Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края. - Я писал и телеграммы вам по этому поводу. Этот паводок ушел, вы сейчас своими сбросами сделаете еще один гребень. Он нам больше не нужен, понимаете? У нас 227 участков под водой находится – это не смертельно, но и не хорошо. Поэтому я прошу вас учесть этот факт.

Сбросы на ГЭС начались с учетом паводковой обстановки на реках Приамурья. Вода доходит до Хабаровска примерно за восемь-девять суток и не должна наложиться на гребень «большой воды».

- Это делается для того, чтобы освободить некоторую емкость в водохранилище для принятия паводка, который может случиться в августе. 3,5 тысячи кубометров в секунду дают прирост уровня воды на примерно десять сантиметров, - отметила Елена Айраксинен, ио руководителя Амурского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

КИТАЙ НАСОЛИТ?

Холостые сбросы ГЭС в объеме 2230 кубометров в секунду ведутся и в соседнем Китае. Станции уменьшают расход на 30 кубов в секунду. Из чего вытекает, что обстановка на реке Сунгари не повлияет на Амур. Согласно прогнозам, не несет существенной угрозы «черному дракону» и Уссури.

ЦИФРЫ

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, гребень паводка проходит между краевой столицей и селом Елабуга, смещаясь к селу Богородское. Уровень Амура у Хабаровска находится на отметке в 474 сантиметра. К середине августа ожидается спад на 40-60 сантиметров.

От «большой воды» пострадало 234 дачи. Из них:

На острове Кабельный подтопило два садовых товарищества. В «Дубках» пострадали десять участков, в «Хуторе Сорокино» - один.

На острове Большой Уссурийский вода добралась до пяти садовых товариществ. В «Заливе» пострадало 116 участков, в «Луговом» - 42, «Речном» - 25, «Чайке» - один, «Содружестве» – два.

На острове Дачный под водой оказалось одно садовое товарищество «Золотые пески». Здесь от паводка пострадало 30 дач.

В поселке Корсаково-2 Хабаровского района пострадало пять дач в садовом товариществе «Хуторок». В селе Новотроицкое и Бычиха подтопило по одному участку.

К эвакуации урожая и вещей дачников готовы три грузовые баржи. Также по реке курсируют четыре пассажирских теплохода, один в резерве. Насосы, тепловые пушки и другое необходимое оборудование подготовлены для ликвидации ЧС. На чеку и госинспекция по маломерным судам, которая готова предоставить 18 судов.

На период прохождения паводка организован телефон «горячей линии»: 39-61-70.

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