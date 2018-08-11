2018-08-11T12:34:49+03:00
Происшествия

Пожар в селе Ильинка Хабаровского района: погибли женщина и ребенок, еще троих госпитализировали

Следователи возбудили уголовное дело, причина пожара пока неизвестна [фото]
Элина ОГАНЕСЯН
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Пожар в селе Ильинка Хабаровского района: погибли женщина и ребенок, еще троих госпитализировалиПожар в селе Ильинка Хабаровского района: погибли женщина и ребенок, еще троих госпитализировалиФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
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Сегодня, 11 августа, утром на пульт пожарно-спасательной охраны поступила информация о том, что в селе Ильинка Хабаровского района горит деревянный частный дом. На место оперативно выдвинулись пожарные расчеты. Сотрудники чрезвычайного ведомства увидели, что двухэтажное строение уже полностью полыхало в огне. Дом начал рушиться. Огонь слишком быстро распространялся, поэтому был риск переброса языков пламени на соседние постройки.

Пожар в селе Ильинка Хабаровского района: погибли женщина и ребенок, еще троих госпитализировали Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Пожар в селе Ильинка Хабаровского района: погибли женщина и ребенок, еще троих госпитализировалиФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Пожарным удалось полностью локализовать очаги горения только через час. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.

- В настоящее время причина пожара и виновный уста

Пожар в селе Ильинка Хабаровского района: погибли женщина и ребенок, еще троих госпитализировали Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Пожар в селе Ильинка Хабаровского района: погибли женщина и ребенок, еще троих госпитализировалиФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

навливаются. По данному факту проводится поверка сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и следственных органов. Специалистами Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю ведётся осмотр места происшествие и сбор материала для пожарно-технической экспертизы, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

После осмотра места происшествия стало ясно, что пострадал в огне не только дом. Правоохрнители возбудили уголовное дело по статье «Причинения смерти по неосторожности двум лицам», в доме нашли тела двух человек: женщины и ребенка 2006 года рождения.

Пожар в селе Ильинка Хабаровского района: погибли женщина и ребенок, еще троих госпитализировали Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Пожар в селе Ильинка Хабаровского района: погибли женщина и ребенок, еще троих госпитализировалиФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

- По предварительным данным, компания из 3 женщин и двух детей 10 августа 2018 года отдыхала на даче, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю. - Вечером легли спать, а рано утром в доме вспыхнул пожар. Две женщины 1975, 1988 годов рождения и ребенок 2015 года рождения смогли самостоятельно эвакуироваться из горящего строения. С ожогами различной степени тяжести они доставлены в больницу, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Пожар в селе Ильинка Хабаровского района: погибли женщина и ребенок, еще троих госпитализировали Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Пожар в селе Ильинка Хабаровского района: погибли женщина и ребенок, еще троих госпитализировалиФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Расследование продолжается

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