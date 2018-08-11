2018-08-11T14:56:00+03:00
Происшествия

На воющего авиадебошира из Хабаровска возбудили уголовное дело

Мужчине, который устроил целое представление сперва на борту самолета, а затем и в отделении полиции, теперь грозит лишение свободы [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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На воющего авиадебошира из Хабаровска возбудили уголовное дело ФОТО: скриншот с оперативного видео УТ МВД России по ДФО.На воющего авиадебошира из Хабаровска возбудили уголовное дело ФОТО: скриншот с оперативного видео УТ МВД России по ДФО.
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Напомним, что происшествие случилось 8 августа в дальневосточной столице. 34-летний житель Хабаровского края находился на борту самолета, который следовал в Красноярск. Добраться до пункта назначения ему так и не удалось. Сотрудники полиции сняли буйного пассажира с рейса за то, что он сперва агрессивно вел себя по отношению к пассажирам, бортпроводникам, затем и вовсе хотел проникнуть в кабину пилотов. Видеоролик с оперативной съемки заметно разукрасил будний день. То мужчина называет стюардессу жабой, то гражданкой, на которую нельзя положиться. Уловить смысл его речи сложно, потому что как такого мотива у пассажира не было.

Концерт продолжился и в отделении полиции, где задержанный начал простои по-животному выть. Потом авидебощир сломал скамейку и стучал досками по решетке с криками: «Вызывай ОМОН». От медицинского освидетельствования он отказался, поэтому нельзя точно сказать принимал ли он запрещенные препараты или это особенности характера.

У мужчины было десять суток на то, чтобы подумать о своем поведении, сидя за решеткой, но, по всей видимости, ему грозит срок по статье «Хулиганство»

- Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации перед прокуратурой инициирована передача материалов процессуальной проверки в отношении агрессивного пассажира, который пытался проникнуть в кабину пилотов самолета, - рассказала Дарья Немцева, руководитель пресс-службы СУ СК на транспорте по ДФО.

РЕсли вина авиадебошира будет доказана, он может сесть на пять лет.

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