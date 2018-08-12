«Купаться запрещено» или как полицейские уводили детей с пляжей в Хабаровске

СЕГОДНЯ 08:28 2018-08-12T08:54:34+03:00

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На пляжах Индустриального района Хабаровска прошли профилактические рейды. Правоохранители побывали на трех объектах и убедились лично, что таблички с надписями вроде «Купаться запрещено» абсолютно не действуют на отдыхающих. Горожане, в частности несовершеннолетние, идут в воду, несмотря на запреты и нестабильный уровень воды.

- Среди участников рейдов были инспекторы по делам несовершеннолетних. Они то и обнаружили купающихся в запрещенных местах детей. Так, полицейские увели пятерых ребят со стихийного пляжа на улице Богачева. Школьники не знали, что раньше на этой территории добывали песок и купание в этом месте опасно для жизни. Дети покинули водоем в сопровождении полицейских и отправились в отделение полиции, откуда их забрали родители, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На пляже в районе улицы Мельничной также нашли двух купающихся школьниц. Мама одной из девочек уехала из города по делам, приглядывала за подростком бабушка. Родители другой купальщицы узнали о походе дочери на пляж от стражей порядка. Девочек вернули мамам и папам, но прежде с ними провели профилактическую беседу. Правоохранители собираются привлечь нерадивых родителей к административной ответственности.